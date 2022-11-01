Загадочная причина смерти: боец ММА умер во сне

По предварительной версии, боец ММА Александр Писарев скончался от отравления арбузом. Сообщается, что скорая помощь дважды приезжала к бойцу. Его жена также жаловалась на боли в животе. Спортсмена и его супругу госпитализировали, однако спасти мужчину не удалось.

Чуть позже появилась еще одна версия трагической смерти. Вечером отец Александра пошел выгуливать собаку, а когда вернулся, позвал сына обедать, но ему никто не ответил. Когда он подошел ближе, оказалось, что спортсмен не дышит. Появилось предположение, что Писарев отравился опиоидами. Журналисты пишут, что в больнице супруга Писарева призналась, что накануне они с друзьями пили вино и ели непонятные сушеные грибы. Медики объявят окончательные результаты экспертизы через две-три недели.