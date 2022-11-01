Давка на Хэллоуин в Южной Корее. Полиция признала, что смертей можно было избежать

Юн и Ли выступили в ответ на растущее общественное недовольство и требования привлечь виновных к ответственности. Однако другие чиновники пытаются представить произошедшее как несчастный случай.

Комиссар Национального полицейского агентства Юн Хи Гын на пресс-конференции в Сеуле, Южная Корея, 1 ноября 2022 года. Фото: Reuters

Ранее полиция заявила, что в этом году на празднование Хэллоуина они направили больше сотрудников, чем обычно до пандемии.

Один из членов парламента во вторник также отметил, что поскольку вечеринка была стихийной, никто не обращался к полиции с особыми просьбами об обеспечении безопасности и мерах по контролю толпы.

«Невозможно требовать юридической ответственности, поскольку никто за это не отвечал», – сказал Ю Санг Бум, член правящей Партии народной власти, в интервью местному радио.

Премьер-министр Хан Дак Су на брифинге для иностранных СМИ занял схожую позицию, отметив, что на мероприятиях без конкретного организатора трудно заранее контролировать безопасность.

По его словам, правительство рассмотрит вопрос об ответственности только после тщательного расследования причин произошедшего.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль во вторник заявил, что инцидент показал важность управления толпой и нехватку соответствующих исследований по этому вопросу в стране.

«Вместо того, чтобы придираться к тому, был ли у мероприятия организатор или нет, важна безопасность людей, и мы должны разработать тщательные меры», – сказал он.