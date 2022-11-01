Трагедия на Хэллоуин в Южной Корее. В полицию звонили за несколько часов до смертельной давки

Большинство погибших – несовершеннолетние и молодые люди в возрасте около 20 лет.

Юн признал, что перед происшествием в полицию поступило множество звонков, предупреждавших о серьезности ситуации, но реакция полицейских была недостаточной.

На заседании Национального собрания министр внутренних дел Ли Сан Мин принес извинения гражданам. «Это очень печально для меня как для отца, у которого есть сын и дочь... трудно выразить словами, ситуация тяжелая, и ее трудно принять», – сказал он.

Юн и Ли выступили в ответ на растущее общественное недовольство и требования привлечь виновных к ответственности. Однако другие чиновники пытаются представить произошедшее как несчастный случай.

Комиссар Национального полицейского агентства Юн Хи Гын на пресс-конференции в Сеуле, Южная Корея, 1 ноября 2022 года. Фото: Reuters

Ранее полиция заявила, что в этом году на празднование Хэллоуина они направили больше сотрудников, чем обычно до пандемии.

Один из членов парламента во вторник также отметил, что поскольку вечеринка была стихийной, никто не обращался к полиции с особыми просьбами об обеспечении безопасности и мерах по контролю толпы.

«Невозможно требовать юридической ответственности, поскольку никто за это не отвечал», – сказал Ю Санг Бум, член правящей Партии народной власти, в интервью местному радио.

Премьер-министр Хан Дак Су на брифинге для иностранных СМИ занял схожую позицию, отметив, что на мероприятиях без конкретного организатора трудно заранее контролировать безопасность.