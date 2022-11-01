Кражи продолжаются: вор унес даже клетку для хомяка

В период с 15 до 20 октября, по предварительным данным, 66-летняя женщина в поселке Вяндра забрала из чужого дома скважинный насос со шлангами и клетку для хомяка. Материальный ущерб от кражи достигает более 430 евро.

Вечером 25 октября 46-летняя женщина обнаружила в гардеробе сотрудников Пярнуского общежития, что из ее сумочки украли кошелек с деньгами, банковскими картами и удостоверяющими личность документами. Добычей вора стали 220 евро.