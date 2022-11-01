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Кражи продолжаются: вор унес даже клетку для хомяка

rus.postimees.ee
Кражи продолжаются: вор унес даже клетку для хомяка
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Кража кошелька. Фото иллюстративное.
Кража кошелька. Фото иллюстративное. Фото: Aivar Aotäht

В понедельник, 31 октября, в Ляэнескую префектуру сообщили о двух случаях краж.

В период с 15 до 20 октября, по предварительным данным, 66-летняя женщина в поселке Вяндра забрала из чужого дома скважинный насос со шлангами и клетку для хомяка. Материальный ущерб от кражи достигает более 430 евро.

Вечером 25 октября 46-летняя женщина обнаружила в гардеробе сотрудников Пярнуского общежития, что из ее сумочки украли кошелек с деньгами, банковскими картами и удостоверяющими личность документами. Добычей вора стали 220 евро.

В связи с этими инцидентами возбуждено уголовное дело по статье о краже. За присвоение чужого имущества может грозить денежный штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

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