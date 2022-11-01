Тайное становится явным: как Британия помогает Киеву отражать российские кибератаки

Представители киберкомандования США также недавно сообщили Би-би-си, что до начала войны какое-то время сотрудники американских подразделений помогали Киеву охотиться за российскими хакерами в украинских сетях. Однако после 24 февраля работа эта была свернута, а команду экспертов эвакуировали.

Изощренные методы

В январе на правительственных сайтах Украины появились такие вот угрозы. Киев обвинил в хакерской атаке Москву Фото: Unknown

Как признают британские эксперты, атаки российских хакеров часто отличаются изощренностью и технической продвинутостью, а нередко и идут сразу по нескольким направлениям. В частности, хакеры могут взламывать системы спутниковой связи, чтобы получить доступ к интересующим их сетям, или использовать своих агентов на местах, которые могут подобраться к ключевым объектам. Имели место и случаи, когда в компьютерах обнаруживались «жучки» – подключенные к ним USB-устройства, несущие вирусные программы.

В некоторых случаях хакеры предпринимали попытки взломать сайты госучреждений или объектов инфраструктуры. Поначалу атаки обходили стороной телекоммуникационные системы и энергетический сектор – видимо, организаторы нападений рассчитывая, что после победы им все это пригодится самим. Однако по мере того, как стало понятно, что ни о какой победе говорить не приходится, энергетические объекты оказались в числе приоритетных целей.