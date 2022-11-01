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Защитники природы надеются остановить стройку, наносящую ущерб лесу Сютисте

Кристер Киви
Защитники природы надеются остановить стройку, наносящую ущерб лесу Сютисте
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Поблизости от строительной площадки по адресу Эхитаяте-теэ 2 рабочие машины повредили почву.
Поблизости от строительной площадки по адресу Эхитаяте-теэ 2 рабочие машины повредили почву. Фото: Mihkel Maripuu

Всего в нескольких метрах от границы Нымме-Мустамяэского природного заповедника в Таллинне строители копошатся на фундаменте строящегося многоквартирного дома. «Я не думаю, что она выживет», – голос Гиллеке Копамеэс, эксперта комиссии по окружающей среде и климату Таллиннского горсобрания, мрачен, когда она говорит о поваленной сосне. Чуть поодаль – поврежденная береза, а песчаная почва похожа на вспаханную целину.

Участок кажется узким для пятиэтажки площадью 1848 квадратных метров, с трех сторон его окружает ландшафтно-защитная зона. «Чем выше будет подниматься конструкция здания, тем труднее будет здесь развернуться», – прогнозирует Копамеэс. Хотя краны еще не установлены, по словам Андо Койта, представляющего застройщика Männimetsa Kodu и строителя Warecon, половина помещений уже продана. Самые дорогие – квартиры площадью чуть более 80 квадратных метров – около 300 000 евро. Они рекламируются на веб-сайте Männimetsa Kodu с ключевыми словами «покой», «конфиденциальность» и «полные зелени».

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