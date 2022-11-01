Защитники природы надеются остановить стройку, наносящую ущерб лесу Сютисте

Всего в нескольких метрах от границы Нымме-Мустамяэского природного заповедника в Таллинне строители копошатся на фундаменте строящегося многоквартирного дома. «Я не думаю, что она выживет», – голос Гиллеке Копамеэс, эксперта комиссии по окружающей среде и климату Таллиннского горсобрания, мрачен, когда она говорит о поваленной сосне. Чуть поодаль – поврежденная береза, а песчаная почва похожа на вспаханную целину.
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