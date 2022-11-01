Защитники природы надеются остановить стройку, наносящую ущерб лесу Сютисте

Участок кажется узким для пятиэтажки площадью 1848 квадратных метров, с трех сторон его окружает ландшафтно-защитная зона. «Чем выше будет подниматься конструкция здания, тем труднее будет здесь развернуться», – прогнозирует Копамеэс. Хотя краны еще не установлены, по словам Андо Койта, представляющего застройщика Männimetsa Kodu и строителя Warecon, половина помещений уже продана. Самые дорогие – квартиры площадью чуть более 80 квадратных метров – около 300 000 евро. Они рекламируются на веб-сайте Männimetsa Kodu с ключевыми словами «покой», «конфиденциальность» и «полные зелени».