«Не от хорошей жизни»: музыкант продает раритетные пластинки, чтобы заплатить за отопление

«Начал готовиться к грядущим счетам – предлагаю часть своей коллекции пластинок», – написал музыкант, а также добавил: «Делаю это не от хорошей жизни».

Фото: Facebook/Ingus Baušķenieks

Среди музыкантов, чьи пластинки Баушкениекс выставил на продажу, есть The Beatles, John Lennon & Yoko Ono, The Rolling Stones, Boney M, Deep Purple, David Bowie, Baccara, Smokie, Tangerine Dream, Kool & The Gang.

Цены на раритетные виниловые пластинки варьируются от 20 до 60 евро за штуку. Музыкант заявляет, что пока не получил крупных счетов, которые планирует оплатить деньгами, вырученными от проданных пластинок.

Однако оснований для оптимизма нет. «У меня топят с тех пор, как похолодало. Поэтому готовлюсь увидеть в своих счетах сюрприз», – говорит Баушкениекс.

Подробнее – в номере журнала Privatā Dzīve от 1 ноября.

Dzeltenie Pastnieki

Dzeltenie Pastnieki («Желтые почтальоны») – музыкальная группа, образованная Ингусом Баушкениексом в 1979 году в Риге. Он же на протяжении всех этих лет является ее вокалистом и лидером. Классический состав группы образуют Баушкениекс, Виестур Слава, Зигмунд Стрейкис и Илгвар Ришкис, все они – выпускники Рижской средней школы № 1 имени Леона Паэгле.