Эстонский производитель мебели AS Standard временно и частично консервирует производство, причиной чего являются сохраняющиеся высокие цены на энергоносители и средства производства: из-за этого на внешних рынках снизился спрос на устойчивый импорт по приемлемым ценам.
Мебельное предприятие Standard закрывает завод в Мустамяэ и сокращает сотрудников
«Мы начали переговоры с работниками о сокращении и закроем завод в Мустамяэ», – сказал член совета мебельного предприятия Standard Энн Вескимяги. «Экономический спад сильно ощущается в мебельной отрасли, поэтому мы делаем все возможное, чтобы пережить это время и адаптировать компанию к новым возможностям бизнеса».
Мы хорошо справляемся со своими обязательствами. Вопрос в том, как действовать дальше.
член совета компании Standard Энн Вескимяги
«Ситуация в мире и в мебельном секторе в настоящее время настолько непредсказуема, что частичное сохранение производства и реструктуризация бизнеса необходимы и являются единственным возможным шагом к лучшему будущему», – сказал Вескимяги. «Standard – это компания, которая работает уже 78 лет и пережила множество кризисов, и я верю, что мы переживем и этот».
«Компания по-прежнему реализует все крупные проекты по дизайну интерьера, выполняет договоры купли-продажи и другие обязательства», – добавил Вескимяги. – Мы хорошо справляемся со своими обязательствами. Вопрос в том, как действовать дальше. С этой целью сегодняшние изменения очень важны».