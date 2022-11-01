Мебельное предприятие Standard закрывает завод в Мустамяэ и сокращает сотрудников

«Мы начали переговоры с работниками о сокращении и закроем завод в Мустамяэ», – сказал член совета мебельного предприятия Standard Энн Вескимяги. «Экономический спад сильно ощущается в мебельной отрасли, поэтому мы делаем все возможное, чтобы пережить это время и адаптировать компанию к новым возможностям бизнеса».

Мы хорошо справляемся со своими обязательствами. Вопрос в том, как действовать дальше. член совета компании Standard Энн Вескимяги

«Ситуация в мире и в мебельном секторе в настоящее время настолько непредсказуема, что частичное сохранение производства и реструктуризация бизнеса необходимы и являются единственным возможным шагом к лучшему будущему», – сказал Вескимяги. «Standard – это компания, которая работает уже 78 лет и пережила множество кризисов, и я верю, что мы переживем и этот».