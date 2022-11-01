Глава ЕЦБ: будем повышать процентные ставки, пока не снизится инфляция

«Пункт назначения известен, и мы пока не достигли его», – сказала Лагард.

На прошлой неделе ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам второго заседания подряд. Базовая процентная ставка по кредитам была увеличена до 2%, ставка по депозитам – до 1,5%, ставка по маржинальным кредитам – до 2,25%.

При этом инфляция в еврозоне в октябре достигла нового рекорда – 10,7% в годовом выражении, а экономический рост замедлился и, вероятно, продолжит ослабляться, с учетом сокращения поставок энергоресурсов из России перед началом зимы, отмечает агентство Bloomberg.

Лагард признала, что вероятность рецессии в еврозоне выросла за последнее время. При этом она предупредила об опасности, которую может повлечь за собой принятие недостаточных мер для сдерживания инфляции, и назвала стабильные цены основой ровного функционирования экономики, от которого выигрывают все.

«Инфляция в еврозоне по-прежнему слишком высока. Чем дольше она остается на этом высоком уровне, тем больше риск, что она распространится на всю экономику. Ожидания потребителей и бизнеса относительно инфляции также станут усиливаться, и это очень опасно», – сказала Лагард.