В Эстонии во вторник вступила в силу поправка к закону, согласно которой взрослый не может вступать в сексуальные отношения с лицом в возрасте до 16 лет. Не запрещаются добровольные половые отношения между молодыми людьми, если разница в возрасте между партнерами составляет до пяти лет.
Официально: в Эстонии повысился возраст сексуального согласия
«Проблема, которая уже много лет существует в обществе, что сексуальные отношения взрослого человека с ребенком до 16 лет представляют угрозу для молодого человека в период становления, исчерпана. Возрастной ценз для сексуального самоопределения будет повышен до 16 лет, чтобы лучше, чем раньше, защитить подростков», – сказал пресс-секретарь Министерства юстиции.
«16-летние значительно более зрелы в вопросах сексуальности, чем 14-летние, и поэтому риск манипуляций со стороны взрослого намного ниже. Половые отношения между взрослым и подростком до 16 лет были очень неравными и пагубно влияли на молодых людей. Поэтому в будущем такие отношения больше не будут разрешены и будут наказуемы», – заявила министр юстиции Леа Данилсон-Ярг («Отечество»).
Исследования показывают, что большинство сексуальных отношений среди 14-16-летних происходит между сверстниками или молодыми людьми с небольшой разницей в возрасте, подтвердили представители министерства. Поэтому при установлении более высокого возрастного ценза сделано исключение для случаев, когда друг друга нашли 14–16-летний несовершеннолетний и взрослый до 5 лет старше. Отношения при этом должны быть желательными и добровольными для обеих сторон.
«Взрослому по-прежнему не разрешается вступать в сексуальные отношения с молодым человеком в возрасте до 18 лет, если этот взрослый является членом семьи молодого человека или другим лицом, пользующимся доверием или влиянием. Например, он не должен быть учителем или тренером, так как существует риск того, что он может воспользоваться зависимостью молодого человека и своим влиянием. Вышеупомянутый запрет действует с 2013 года для защиты детей и молодежи от эксплуатации», – сказала министр юстиции.
Вместе с повышением возрастного ценза для полового согласия вступило в силу изменение, согласно которому вступать в брак могут только лица, достигшие совершеннолетия.
На необходимость изменения возрастного предела для сексуального согласия указывали организации, занимающиеся вопросами защиты детей, правовой защиты и укрепления сексуального здоровья. Изменениям предшествовали широкие обсуждения в СМИ, среди специалистов и в Рийгикогу.
Памятка Министерства юстиции
Ваше тело принадлежит вам. Только вы можете решить, кто может прикасаться к нему, и как.
Самое главное в любой сексуальной активности – это согласие партнера. Вы и ваш партнер всегда имеете право передумать и сказать «нет».
В хороших и здоровых отношениях нет места давлению или манипуляциям.
Если вы или кто-то из ваших знакомых находится в небезопасных отношениях или стал жертвой сексуального насилия, обратитесь за помощью. Узнайте больше на palunabi.ee (116 006) или lasteabi.ee (116 111). Не оставайтесь наедине со своими проблемами!
Чтобы помочь ребенку, пострадавшему или подозреваемому в сексуальном насилии, или получить помощь самостоятельно, обращайтесь в детские дома в Таллинне, Тарту, Йыхви, Пярну по информационному телефону 5854 5498 (пн–чт 8–17, пт 8– 15:30) или 116 111.
В экстренных случаях звоните в полицию по телефону 112.
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