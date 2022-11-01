Официально: в Эстонии повысился возраст сексуального согласия

Вместе с повышением возрастного ценза для полового согласия вступило в силу изменение, согласно которому вступать в брак могут только лица, достигшие совершеннолетия.

На необходимость изменения возрастного предела для сексуального согласия указывали организации, занимающиеся вопросами защиты детей, правовой защиты и укрепления сексуального здоровья. Изменениям предшествовали широкие обсуждения в СМИ, среди специалистов и в Рийгикогу.

Памятка Министерства юстиции

Ваше тело принадлежит вам. Только вы можете решить, кто может прикасаться к нему, и как.

Самое главное в любой сексуальной активности – это согласие партнера. Вы и ваш партнер всегда имеете право передумать и сказать «нет».

В хороших и здоровых отношениях нет места давлению или манипуляциям.

Если вы или кто-то из ваших знакомых находится в небезопасных отношениях или стал жертвой сексуального насилия, обратитесь за помощью. Узнайте больше на palunabi.ee (116 006) или lasteabi.ee (116 111). Не оставайтесь наедине со своими проблемами!

Чтобы помочь ребенку, пострадавшему или подозреваемому в сексуальном насилии, или получить помощь самостоятельно, обращайтесь в детские дома в Таллинне, Тарту, Йыхви, Пярну по информационному телефону 5854 5498 (пн–чт 8–17, пт 8– 15:30) или 116 111.

В экстренных случаях звоните в полицию по телефону 112.

Кризисные центры сексуального насилия предлагают круглосуточную помощь людям, подвергшимся сексуальному насилию за последние семь дней. Посмотрите на видео, какую помощь предлагают в кризисных центрах по вопросам сексуального насилия.