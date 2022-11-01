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Девушка убила мать, а потом ограбила пользователя сайта секс-знакомств

Брита-Мария Алас
Девушка убила мать, а потом ограбила пользователя сайта секс-знакомств
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Фото: Tairo Lutter

Декабрьским утром прошлого года в Нымме было найдено тело женщины со следами насильственной смерти. В запланированном убийстве обвинили дочь погибшей, Анну-Марию Садель (25 лет) и ее близкого друга, Андреса Миллера (41 год).

Первые дни декабря следователи были заняты работой на тропе здоровья в Нымме. Местные Facebook-группы гудели: обсуждали, что же могло произойти и пытались узнать, комментировала ли полиция что-либо.

«Я слышал, что выгульщик собак нашел окровавленную женщину на тропе здоровья», – написал один из участников группы.

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