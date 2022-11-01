Полиция просит помощи в поисках 13-летней Алины, которая вчера покинула свой дом в Кейла, но может находиться в Южной или Восточной Эстонии.
Полиция ищет пропавшую 13-летнюю Алину
Полиция ищет пропавшую 13-летнюю Алину
Алина ростом 170 см, среднего телосложения, у нее короткие русые волосы и зеленые глаза. Девушка выглядит старше своего возраста.
Алина была одета в черную короткую куртку, светло-голубые джинсы и белые кроссовки. С собой у нее был черный рюкзак.
Полиция просит всех, кто видел Алину или знает о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.