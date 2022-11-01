Полиция ищет пропавшую 13-летнюю Алину.

Алина ростом 170 см, среднего телосложения, у нее короткие русые волосы и зеленые глаза. Девушка выглядит старше своего возраста.

Алина была одета в черную короткую куртку, светло-голубые джинсы и белые кроссовки. С собой у нее был черный рюкзак.