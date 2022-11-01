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Полиция ищет пропавшую 13-летнюю Алину

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Полиция ищет пропавшую 13-летнюю Алину
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Полиция ищет пропавшую 13-летнюю Алину.
Полиция ищет пропавшую 13-летнюю Алину. Фото: PPA

Полиция просит помощи в поисках 13-летней Алины, которая вчера покинула свой дом в Кейла, но может находиться в Южной или Восточной Эстонии.

Алина ростом 170 см, среднего телосложения, у нее короткие русые волосы и зеленые глаза. Девушка выглядит старше своего возраста.

Алина была одета в черную короткую куртку, светло-голубые джинсы и белые кроссовки. С собой у нее был черный рюкзак.

Полиция просит всех, кто видел Алину или знает о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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