«Спросите у владельцев!» или Как репортер Postimees искал признаки жизни на заводе Standard, который сокращает работников

Во вторник днем на почту редакции Postimees пришло сообщение, что компания AS Standard, начавшая производство и продажу мебели в 1944 году, сворачивает свою деятельность, и что уведомления о сокращении работников уже выданы.

Редакция стала проверять сообщение, и я с тревогой пошла к офисному зданию и фабрике AS Standard, задаваясь вопросом, действительно ли производитель мебели, работающий 78 лет, закроет свои двери и сократит всех своих сотрудников. Я представляла, что перед зданием стоят десятки разгневанных рабочих с факелами и вилами – как в каком-нибудь американском фильме.