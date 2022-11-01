Вт, 1.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

«Спросите у владельцев!» или Как репортер Postimees искал признаки жизни на заводе Standard, который сокращает работников

Мерилин Няреп
«Спросите у владельцев!» или Как репортер Postimees искал признаки жизни на заводе Standard, который сокращает работников
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«Сокращают, да! Я потеряю работу, но не знаю когда», – говорит сотрудник AS Standard – предприятия с самой длинной историей в Эстонии.

Во вторник днем на почту редакции Postimees пришло сообщение, что компания AS Standard, начавшая производство и продажу мебели в 1944 году, сворачивает свою деятельность, и что уведомления о сокращении работников уже выданы.

Редакция стала проверять сообщение, и я с тревогой пошла к офисному зданию и фабрике AS Standard, задаваясь вопросом, действительно ли производитель мебели, работающий 78 лет, закроет свои двери и сократит всех своих сотрудников. Я представляла, что перед зданием стоят десятки разгневанных рабочих с факелами и вилами – как в каком-нибудь американском фильме.

Ключевые слова
Наверх