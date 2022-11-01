«Сокращают, да! Я потеряю работу, но не знаю когда», – говорит сотрудник AS Standard – предприятия с самой длинной историей в Эстонии.
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«Спросите у владельцев!» или Как репортер Postimees искал признаки жизни на заводе Standard, который сокращает работников
«Спросите у владельцев!» или Как репортер Postimees искал признаки жизни на заводе Standard, который сокращает работников
Во вторник днем на почту редакции Postimees пришло сообщение, что компания AS Standard, начавшая производство и продажу мебели в 1944 году, сворачивает свою деятельность, и что уведомления о сокращении работников уже выданы.
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