Как и ожидалось, снижение объемов промышленного производства в сентябре усилилось. Выпуск продукции в постоянных ценах снизился на 7,5% по сравнению с предыдущим годом, в том числе на 7,6% в обрабатывающей промышленности.
Дерево и металл снизили объемы выпуска продукции обрабатывающей промышленности
Согласно опубликованным сегодня данным Департамента статистики, в третьем квартале промышленное производство упало на 4%, а обрабатывающая промышленность – на 6%. В производстве энергии, однако, выпуск вырос на 4% в сентябре и на 6% в третьем квартале.
Рост производства энергии обусловлен увеличением производства электроэнергии, в то время как производство тепловой энергии в этом году снизилось. В то же время, по оценкам Elering, увеличились риски для безопасности электроснабжения, сообщила во вторник пресс-служба банка Swedbank.
В обрабатывающей промышленности объем производства снизился более чем в половине всех видов деятельности как в сентябре, так и в третьем квартале. В то же время, более половины сокращения пришлось на деревообрабатывающую промышленность и четверть сокращения – на производство металлических изделий. На эти два вида деятельности пришлось почти 80% снижения общего объема производства в обрабатывающей промышленности.
По предварительным оценкам, объем производства в обрабатывающей промышленности снизился бы и в сентябре, и в третьем квартале в целом даже без этих отраслей, хотя и гораздо более скромными темпами.
Снижение производства древесины в основном связано со снижением спроса. На лесозаготовительную промышленность также влияет неопределенность в отношении сокращения объемов вырубки и долгосрочных перспектив достижения климатических целей. Производство металлопродукции пострадало от весеннего кризиса сырья, но ситуация значительно различается по отраслям. Несмотря на падение объемов производства, общий оборот обрабатывающей промышленности все еще растет – в сентябре, например, на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время рост оборота постепенно замедляется с апреля. С одной стороны, это связано со снижением объемов производства, с другой – с замедлением роста цен в последние месяцы.
Помимо роста цен на энергоносители, деловая активность в обрабатывающей промышленности все больше сдерживается ослаблением спроса. Резко сократилось количество новых заказов, ухудшились прогнозы для предприятий в отношении производства и экспорта. Кроме того, в этом году рост цен на товары и средства производства, закупаемые обрабатывающей промышленностью, опережал рост экспортных цен, что означает ухудшение условий торговли. Ослабление спроса и сокращение объемов производства снизили спрос на рабочую силу, и такой фактор, сдерживающий деловую активность в обрабатывающей промышленности как нехватка рабочей силы, в последнее время ослабевает.
Хотя в третьем квартале экономика Европейского союза и еврозоны все же выросла более чем на два процента в годовом исчислении, перспективы на следующий год гораздо хуже. Растущая инфляция и повышение процентных ставок сдерживают рост экономики во всем мире. В Европе энергетический кризис приведет к рецессии во многих странах в ближайшей перспективе. Больше всего пострадают Германия и Великобритания, а также скандинавские страны, которые более чувствительны к повышению процентных ставок.
В то же время фискальная политика правительств в сочетании с поддержкой домохозяйств и бизнеса должна предотвратить углубление рецессии, а вместе с ней и падение спроса. Тем не менее, в следующем году ожидается ослабление внешнего спроса, что означает сокращение экспортных возможностей для обрабатывающей промышленности, которая экспортирует более двух третей своего общего оборота. Внутренний спрос в Эстонии также ослабнет.