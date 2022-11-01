Дерево и металл снизили объемы выпуска продукции обрабатывающей промышленности

Согласно опубликованным сегодня данным Департамента статистики, в третьем квартале промышленное производство упало на 4%, а обрабатывающая промышленность – на 6%. В производстве энергии, однако, выпуск вырос на 4% в сентябре и на 6% в третьем квартале.

Рост производства энергии обусловлен увеличением производства электроэнергии, в то время как производство тепловой энергии в этом году снизилось. В то же время, по оценкам Elering, увеличились риски для безопасности электроснабжения, сообщила во вторник пресс-служба банка Swedbank.

В обрабатывающей промышленности объем производства снизился более чем в половине всех видов деятельности как в сентябре, так и в третьем квартале. В то же время, более половины сокращения пришлось на деревообрабатывающую промышленность и четверть сокращения – на производство металлических изделий. На эти два вида деятельности пришлось почти 80% снижения общего объема производства в обрабатывающей промышленности.

По предварительным оценкам, объем производства в обрабатывающей промышленности снизился бы и в сентябре, и в третьем квартале в целом даже без этих отраслей, хотя и гораздо более скромными темпами.