Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в Эстонии в среду снизится по сравнению со вторником на 30,7 процента, до 165,99 евро за мегаватт-час.
Средняя биржевая цена электроэнергии в среду снизится на 30 процентов
Средняя биржевая цена электроэнергии в среду снизится на 30 процентов
Самой высокой – 344,91 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в среду вечером, с 17 до 18 часов, а самой низкой – в ночь на четверг, с полуночи до часа ночи – 95,65 евро за мегаватт-час.