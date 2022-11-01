Средняя биржевая цена электроэнергии в среду снизится на 30 процентов

Самой высокой – 344,91 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в среду вечером, с 17 до 18 часов, а самой низкой – в ночь на четверг, с полуночи до часа ночи – 95,65 евро за мегаватт-час.