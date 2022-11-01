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Средняя биржевая цена электроэнергии в среду снизится на 30 процентов

BNS
Средняя биржевая цена электроэнергии в среду снизится на 30 процентов
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Электричество.
Электричество. Фото: Tairo Lutter

Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в Эстонии в среду снизится по сравнению со вторником на 30,7 процента, до 165,99 евро за мегаватт-час.

Самой высокой – 344,91 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в среду вечером, с 17 до 18 часов, а самой низкой – в ночь на четверг, с полуночи до часа ночи – 95,65 евро за мегаватт-час.

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