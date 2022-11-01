Во вторник в половине шестого вечера на шоссе Тарту-Йыгева-Аравете недалеко от Ляхте произошло ДТП: столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.
Фото ⟩ Тяжелое ДТП: столкнулись два автомобиля, один из них загорелся
Тяжелое ДТП: столкнулись два автомобиля, один из них загорелся
Авария произошла, когда водитель Škoda Fabia, ехавший по шоссе со стороны деревни Кукулинна, повернул налево и оказался перед ехавшим со стороны Тарту микроавтобусом.
В результате столкновения Škoda загорелась, но была быстро потушена на месте.
В машинах были только водители. Сидевшая за рулем Škoda женщина серьезно пострадала и была доставлена в больницу. Водителю микроавтобуса была оказана первая помощь на месте.
Водитель микроавтобуса сказал, что Škoda так резко появилась на шоссе, что он не смог избежать столкновения.
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