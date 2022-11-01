Фото ⟩ Тяжелое ДТП: столкнулись два автомобиля, один из них загорелся

Авария произошла, когда водитель Škoda Fabia, ехавший по шоссе со стороны деревни Кукулинна, повернул налево и оказался перед ехавшим со стороны Тарту микроавтобусом.

В результате столкновения Škoda загорелась, но была быстро потушена на месте.

В машинах были только водители. Сидевшая за рулем Škoda женщина серьезно пострадала и была доставлена в больницу. Водителю микроавтобуса была оказана первая помощь на месте.