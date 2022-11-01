Вт, 1.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Фото ⟩ Тяжелое ДТП: столкнулись два автомобиля, один из них загорелся

Эйли Арула Юрген Пуйстая
Тяжелое ДТП: столкнулись два автомобиля, один из них загорелся
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Во вторник в половине шестого вечера на шоссе Тарту-Йыгева-Аравете недалеко от Ляхте произошло ДТП: столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.

Авария произошла, когда водитель Škoda Fabia, ехавший по шоссе со стороны деревни Кукулинна, повернул налево и оказался перед ехавшим со стороны Тарту микроавтобусом. 

В результате столкновения Škoda загорелась, но была быстро потушена на месте.

В машинах были только водители. Сидевшая за рулем Škoda женщина серьезно пострадала и была доставлена в больницу. Водителю микроавтобуса была оказана первая помощь на месте. 

Водитель микроавтобуса сказал, что Škoda так резко появилась на шоссе, что он не смог избежать столкновения. 

Ключевые слова
Наверх