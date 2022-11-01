«Новости в 7» за 1 ноября: как выжить на железной дороге, своя АЭС все ближе, где выгоднее брать зонты и сапоги

Сегодня в выпуске:

- За девять месяцев этого года компания Elron зафиксировала 59 опасных для жизни ситуаций на железной дороге. Почему возникают опасные ситуации и что становится их причиной - в нашем материале.

- Короткие новости: кому положена компенсации от Elron, про повышение возраста сексуального согласия и на сколько вырастет не подлежащий обложению подоходным налогом минимум.

- Крупные предприятия подписали предварительное соглашение на покупку электричества, в случае если государство одобрит строительство атомной электростанции. Все подробности в материале нашего специального корреспондента.

- В столичном спортхолле «Калев» завершился чемпионат Эстонии по боксу. Наша съёмочная команда побывала на мероприятии и выяснила, кому достались медали и овации.

- С миру по нитке: от чего штормит на Филиппинах, про кошмарный Хэллоуин в Чикаго,что беспокоит жителей Молдовы и о наказании за преследование медведя.

- Синоптики пока не определились в своих прогнозах: ждать ли нам мокрый снег или затяжные дожди. Как выбрать бюджетную и комфортную обувь по нашей прохладной прибалтийской погоде - смотрите в материале нашего корреспондента.