В октябре на гала-концерте «Учитель года» чествовали педагогов. Языковые инспекторы Ида-Вирумаа, должно быть, попадали со стульев, когда при получении государственной награды Елена Бочкова, которая многие годы была в их поле зрения, произнесла благодарственную речь на русском языке.
Почему учителем года выбрали нарвитянку, которая не владеет эстонским языком?
«Языковой департамент с 2010 года неоднократно проверял знание Елены Бочковой эстонского языка. Ей было сделано несколько предписаний, а также выписан штраф. У нее самый примитивный уровень знания языка, который требуется, например, от дворника», – говорит старший инспектор Ида-Вирумаанского надзорного отдела Языкового департамента Марге Мяги-Пусс в программе Täistund, которая выйдет в эфир сегодня в 20:00 на телеканале Kanal 2.
Эло Мыттус-Леппик отправилась в Нарву в гости к Елене Бочковой, которая была выбрана воспитателем года в Нарвском детском саду Tareke, где она проработала 22 года. «Я начала говорить по-эстонски [на гала-концерте], но нервы не позволили. Мне было тяжело», – объясняет Бочкова, почему она произнесла свою благодарственную речь на русском языке. Бочкова признается, что скорее уволится с работы, чем пойдет на языковой экзамен.
Как могло жюри во главе с министром образования и науки Тынисом Лукасом поставить в пример другим человека, годами нарушающего языковые требования? Какой сигнал это посылает оставшимся 2300 учителям, не говорящим по-эстонски? Подробности в 20:00 в программе Täistund на телеканале Kanal 2.