Почему учителем года выбрали нарвитянку, которая не владеет эстонским языком?

«Языковой департамент с 2010 года неоднократно проверял знание Елены Бочковой эстонского языка. Ей было сделано несколько предписаний, а также выписан штраф. У нее самый примитивный уровень знания языка, который требуется, например, от дворника», – говорит старший инспектор Ида-Вирумаанского надзорного отдела Языкового департамента Марге Мяги-Пусс в программе Täistund, которая выйдет в эфир сегодня в 20:00 на телеканале Kanal 2.

Эло Мыттус-Леппик отправилась в Нарву в гости к Елене Бочковой, которая была выбрана воспитателем года в Нарвском детском саду Tareke, где она проработала 22 года. «Я начала говорить по-эстонски [на гала-концерте], но нервы не позволили. Мне было тяжело», – объясняет Бочкова, почему она произнесла свою благодарственную речь на русском языке. Бочкова признается, что скорее уволится с работы, чем пойдет на языковой экзамен.