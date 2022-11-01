Кая Каллас: Россия спровоцировала энергетический кризис, с которым теперь борется вся Европа

По словам премьер-министра Каи Каллас, Греция является надежным партнером и союзником Эстонии. «Благодарю премьер-министра Греции за решительную поддержку Украины, европейского единства и санкций», – сказала Каллас. «Мы должны продолжать помогать Украине и добиваться того, чтобы война обходилась России все дороже», – добавила премьер-министр.

«В нынешней ситуации с безопасностью важно не создавать дополнительной напряженности в Восточном Средиземноморье. Единство союзников в наших общих интересах», – отметила Каллас. Она пояснила, что конструктивный диалог является основой снижения напряженности.

Кая Каллас и Кариакос Мицотакис Фото: Jürgen Randma

На встрече шла речь о необходимости найти общеевропейские пути противостояния инфляции и высоким ценам на энергию. «Россия спровоцировала энергетический кризис, с которым теперь борется вся Европа. Мы должны найти наилучшие пути обеспечения надежности снабжения и обуздания росла цен», – подчеркнула Каллас. Премьер-министр добавила, что страны Европы также делятся опытом поддержки своего населения. «Важны такие виды помощи, которые достигнут всех адресатов. Изменение налоговой политики не приносит ожидаемых результатов», – сказала она.

Также премьер-министр Каллас отметила, что Эстония и Греция, являясь странами на внешней границе Европейского союза, обе понимают опасности и проблемы, связанные с миграцией. Эстония продолжает помогать Греции в вопросах миграции. «Мы несколько лет помогали защищать морскую границу Греции, участвуя в операциях Frontex. Завтра скоростной катер эстонской пограничной службы приступит к участию в новой операции на греческом острове Кастеллоризо», – сказала Каллас.

Говоря о двусторонних отношениях Эстонии и Греции, премьер-министр Каллас отметила, что в этом году мы отмечаем столетие дипломатических отношений. «Одна из сфер сотрудничества, которая представляет интерес для обеих стран, это информационные технологии и цифровая сфера. Например, я предложила, чтобы между Эстонией и Грецией действовала система взаимного признания цифровых рецептов. Эстония могла бы также поделиться опытом цифрового судопроизводства», – сказала Каллас.