Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным заявил, что 300 тысяч человек – якобы установленное указом президента о частичной мобилизации количество призывников – было набрано. Однако в этот и следующие дни повестки продолжали приходить мужчинам по всей России. Формально до подписания президентом указа об окончании мобилизации основания для призыва сохраняются.
«В нашем военкомате пока продолжается». Власти объявили о завершении мобилизации, но россиянам продолжают приходить повестки
«Я с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она [мобилизация] завершена. Но она завершена, точка поставлена», – сказал Владимир Путин 1 ноября.
За несколько дней до этого 28 октября об окончании так называемой частичной мобилизации в стране заявил на встрече с Путиным и министр обороны России Сергей Шойгу.
Русская служба Би-би-си собрала истории россиян, которым, несмотря на эти заявления, продолжили приносить повестки.
Принудительные добровольцы и проверка данных
Житель Санкт-Петербурга обнаружил повестку в почтовом ящике в ночь с 29 на 30 октября, рассказала Би-би-си его коллега (герои попросили об анонимности). В повестке говорилось, что мужчина должен прийти в военкомат 30 октября в 9.00. Он живет на съемной квартире и утверждает, что этот адрес нигде не фигурирует – в качестве места жительства он везде отмечает адрес по прописке.
В Петербурге у него своя фирма, и с момента объявления мобилизации он не приходил в офис и старался не находиться в общественных местах. Ему неизвестно, как сотрудники военкомата смогли найти его. В назначенное время он не пришел в военкомат и намерен дальше скрываться.
К 24-летнему жителю Иркутска с повесткой пришли вечером 31 октября. К этому моменту его уже несколько дней не было дома, и семье неизвестно, где он находится. «Мужчина очень упорно пытался нам сунуть повестку, но отец наотрез отказался брать», – рассказывает сестра призывника, которая была свидетелем разговора. Ее брат – врач, он не служил, но считается военнообязанным. Сотрудник попросил передать парню, что в течение нескольких дней он должен прийти в военкомат.
Родителям Михаила из Хабаровска (имя изменено по просьбе героя) повестку на его имя принесли вечером в воскресенье 30 октября. Сам Михаил уехал из России после начала мобилизации. Его мать сказала сотруднику военкомата, что сын уже давно не живет в их квартире и сейчас находится в зарубежной командировке. Сотрудник военкомата поинтересовался, когда он уехал, и после этого написал на обратной стороне повестки «за границей».
В течение последних дней военкоматы из разных регионов объясняли продолжающуюся выдачу повесток после заявления Шойгу необходимостью проверить данные. «Повестки, которые могут принести сейчас, нужно воспринимать не как мобилизацию, а как уточнение данных, – сказал губернатор Курской области Роман Старовойт. – Это необходимо, чтобы у нас формировалась обновленная база данных резервистов. Нужно навести порядок в этой части».
Аналогичное заявление сделал военком Пензенской области. По его словам, у тех, кто придет в военкоматы по полученным после 28 октября повесткам, намерены спросить о профессиональных данных как военнообязанных, наличии заболеваний, месте жительства и задать другие вопросы для обновления информации.
Однако известны случаи мобилизации, противоречащие этим словам.
В день, когда Шойгу отчитался Путину о выполнении плана, 24-летнему Дмитрию Куценко из Иваново, сотруднику фабрики «Шуйские ситцы», принесли повестку на рабочее место, сообщила изданию 7х7 его адвокат Анастасия Руденко. Работодатель предоставил Куценко бронь. На следующий день он с вещами пришел в военкомат, где, по словам защитника, у него забрали паспорт, повестку и военный билет. Документ о брони Куценко с собой не взял. Оттуда его увезли в воинскую часть в Ковров Владимирской области.
«Еще пока в нашем военкомате продолжается», – ответили в военкомате Выборгского района Петербурга корреспонденту «Фонтанки», который позвонил под видом горожанина, получившего повестку после заявления Шойгу. Его попросили прийти, взять с собой военный билет, паспорт и повестку, но без личных вещей, поскольку отправлять в воинскую часть сразу не планируют.
Житель Батайска Ростовской области, получивший повестку 27 октября, пришел в военкомат 29 октября после информации о завершении мобилизации. Там ему сообщили, что повестку не аннулировали, а его записали добровольцем и попросили прибыть «готовым» 2 ноября, рассказал он RTVI. Мужчина утверждает, что не давал согласия быть добровольцем.
После заявления Шойгу о завершении мобилизации все телефоны «горячей линии» минобороны по вопросам призывной кампании и помощи семьям резервистов перестали работать, обратил внимание Republic. Теперь звонящих отправляют на общенациональную линию по мобилизации «112». Источники издания рассказали, что на этой линии работают специалисты и волонтеры, которые на все вопросы отвечают исключительно по скриптам с правительственного сайта «Объясняем.рф».
Почему Путин не подписывает указ о завершении мобилизации?
О получении сразу двух повесток утром 31 октября рассказал депутат городской думы Хабаровска от «Единой России» Тарон Григорян. Его просят прийти в военкомат 7 и 14 ноября. «Но при этом причина не указана, то есть непонятно – для сверки документов или для призыва. Я требовал сразу обозначить это, но мне отказали», – сказал Григорян изданию «Октагон.Восток».
В этот же день представитель минобороны Игорь Конашенков заявил о завершении всех мероприятий, связанных с призывом по мобилизации. «Подготовка и вручение повесток прекращаются», – сказал он. С 31 октября военкоматы должны вернуться к выполнению своих обязанностей «в штатном режиме».
1 ноября в России начался осенний призыв на военную службу, который продлится до 31 декабря. Призыву подлежат 120 тысяч человек.
Ранее американский Институт изучения войны (ISW) объяснял, что во время осеннего призыва мобилизация будет остановлена, потому что военкоматы не смогут справиться одновременно с мобилизацией и призывом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 1 ноября сообщил, что Путин посоветовался с юристами по вопросу указа о завершении частичной мобилизации, и пришел к выводу, что такой документ не нужен. «Разосланы соответствующие телеграммы министерством обороны в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток и так далее», – сказал Песков.
Как отмечает правозащитник Павел Чиков, в отличие от военного положения, введение и отмена которого указами президента прямо прописаны в законе, окончание мобилизации ничем не предусмотрено. В указе есть понятие «до окончания периода частичной мобилизации», из чего следует, что окончание так или иначе должно наступить. Однако в документе не прописано, с какого момента он перестанет действовать.
«Прекращение мобилизации лишит власти возможности без нового указа инициировать последующие мобилизационные мероприятия, если они понадобятся», – отмечает Чиков.
Кроме того, завершение мобилизации дает право всем контрактникам уволиться с военной службы по собственному желанию, что запрещает делать указ. Чиков также отмечает, что выполнило ли минобороны план по мобилизации – частично или полностью – в нормативном смысле неизвестно: доклад министра президенту не несет в себе юридической силы.
Призванные по мобилизации имеют статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. В указе президента говорится, что заключенные контракты действуют до окончания периода частичной мобилизации.