«В нашем военкомате пока продолжается». Власти объявили о завершении мобилизации, но россиянам продолжают приходить повестки

«Я с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она [мобилизация] завершена. Но она завершена, точка поставлена», – сказал Владимир Путин 1 ноября.

За несколько дней до этого 28 октября об окончании так называемой частичной мобилизации в стране заявил на встрече с Путиным и министр обороны России Сергей Шойгу.

Русская служба Би-би-си собрала истории россиян, которым, несмотря на эти заявления, продолжили приносить повестки.

Принудительные добровольцы и проверка данных

Житель Санкт-Петербурга обнаружил повестку в почтовом ящике в ночь с 29 на 30 октября, рассказала Би-би-си его коллега (герои попросили об анонимности). В повестке говорилось, что мужчина должен прийти в военкомат 30 октября в 9.00. Он живет на съемной квартире и утверждает, что этот адрес нигде не фигурирует – в качестве места жительства он везде отмечает адрес по прописке.

В Петербурге у него своя фирма, и с момента объявления мобилизации он не приходил в офис и старался не находиться в общественных местах. Ему неизвестно, как сотрудники военкомата смогли найти его. В назначенное время он не пришел в военкомат и намерен дальше скрываться.