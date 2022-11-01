Таинственное исчезновение надгробия: возбуждено уголовное дело

В полицию поступило сообщение о краже надгробия с места, признанного в Тууди местом последнего упокоения. Надгробие было установлено в Тууди местной волостной управой после того, как монумент с пятиконечной звездой был убран.

Об исчезновении надгробной плиты стало известно около десяти дней назад. Согласно надписи на исчезнувшей плите, в том месте покоятся люди, погибшие на войне. Останки планируют перезахоронить, заявление волости по этому поводу ожидает решения Министерства обороны.