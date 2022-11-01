В воскресенье полиция начала расследование произошедшего в волости Ляэнеранна инцидента об осквернении памяти умерших.
Таинственное исчезновение надгробия: возбуждено уголовное дело
В полицию поступило сообщение о краже надгробия с места, признанного в Тууди местом последнего упокоения. Надгробие было установлено в Тууди местной волостной управой после того, как монумент с пятиконечной звездой был убран.
Об исчезновении надгробной плиты стало известно около десяти дней назад. Согласно надписи на исчезнувшей плите, в том месте покоятся люди, погибшие на войне. Останки планируют перезахоронить, заявление волости по этому поводу ожидает решения Министерства обороны.
Точные обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе уголовного производства. Воспрепятствование проведению похорон или иного поминального обряда, разграбление могилы или иного места, признанного местом упокоения, кража установленного умершему памятника, либо похищение предмета из указанных мест наказываются денежным штрафом или лишением свободы на срок до одного года.