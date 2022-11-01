Отправка различных вещей с использованием услуг пакоматов и других возможностей пересылки для многих уже стало неотъемлемой составной частью быта. Однако люди не всегда соблюдают все условия и порой шлют удивительные, странные и даже шокирующие посылки. Rus.TVNET опросил три латвийских предприятия, чтобы узнать, какие предметы люди пытались послать.

У DPD есть несколько интересных наблюдений. Недавно из Латвии во Францию отправляли корзину выращенных в Латвии помидоров, а в свое время из Франции была получена посылка с их прекрасными сырами с очень выраженным ароматом, в результате чего пришлось долго проветривать помещения склада.

Omniva также отмечает примечательный случай – человек написал адресную карточку от руки. Что не менее важно – нарисован был и штрихкод.