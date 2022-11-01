Погибли уже минимум сто мобилизованных россиян. Каждый пятый из них – не доезжая до фронта

В отсутствие официальных сообщений родственники погибших военнослужащих узнают о смертях от сослуживцев и не могут получить посмертные выплаты. Сколько таких неподтвержденных смертей среди мобилизованных, неизвестно. Кроме того, близкие погибших и официальные лица могут просто не рассказывать о том, что человек был мобилизован, или не публиковать информацию о семейной утрате.

Антон Борисов из поселка Роза в Челябинской области сказал родственникам, что пришла повестка, и отправился на войну добровольцем вместе с мобилизованными 29 сентября. Через четыре дня он уже оказался на фронте. «Они в Свердловске две ночи ночевали, потом их в Ростовскую область увезли, – описывал путь своего сына отец. – Потом он мне 2 октября звонит, говорит: "Пап, я пока звонить не буду, нас завтра закидывают". Я говорю: "Как закидывают? У вас что ни подготовки, ничего?" Он говорит: "Ну вот так"».

Мужчин сразу же кинули на передовую. «Мы в первый день приехали, еще ни разу не стреляли, а нас как мясо – в штурмовую группу и послали с двумя гранатометами. Я на них читал инструкцию, как ими пользоваться. На третий день мы отступили, переночевали, пошли вперед и заняли свои окопы», – рассказывал об обстоятельствах гибели товарищей раненый мобилизованный из Челябинска.

Средний возраст погибших составил 34 года. Самому старшему скончавшемуся, чей возраст известен, было 48 лет. Михаил Кулиниченко из Хакасии умер «из-за болезни» при невыясненных обстоятельствах. Самому младшему погибшему мобилизованному – Игорю Урванцеву из Челябинской области – был всего 21 год. У него остались вдова с четырехмесячным ребенком.

По официальным данным, «в зону проведения специальной военной операции» уже отправлено 82 тысячи мобилизованных. Всего из запаса призвано 300 тысяч человек. Министр обороны Шойгу отчитался о завершении мобилизации еще 28 октября.

Тем не менее юридически мобилизация может быть продолжена. Указ о ней продолжает действовать.