Кадри Симсон встретилась с Зеленским: Россия превратила энергию в поле боя

«В своей войне против Украины Россия превратила энергию в поле боя. И на этом поле боя ЕС сражается вместе с Украиной», – сказала Симсон.

«Россия намеренно нацелилась на энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы усилить человеческие страдания по мере приближения зимы. Наш главный приоритет – защитить миллионы украинских семей от холода и темноты. Нам нужны совместные усилия ЕС, правительств и частных компаний, чтобы уже предложенную Украине увеличить поддержку», – сказал еврокомиссар.

В последние недели Россия начала скоординированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Помимо финансовой поддержки, Украина сейчас нуждается в более конкретных энергопоставках, инструментах, кабелях и других вещах для срочного улучшения энергетической инфраструктуры.

Владимир Зеленский на встрече с Симсон заявил, что в результате российских ударов разрушено около 40 процентов энергетической инфраструктуры страны.Он также поприветствовал создание специальной платформы для поддержки энергетической сферы Украины по типу контактной группы «Рамштайн», занимающейся военной поддержкой. «Эта платформа, такой "экономический Рамштайн", строится и начнет работать. Вопрос энергетики сегодня идет наряду с финансовым кризисом и дефицитом оружия, поэтому должна быть создана такая площадка», – заявил Зеленский.