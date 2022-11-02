«В нашем военкомате пока продолжается». Власти объявили о завершении мобилизации, но россиянам продолжают приходить повестки

К 24-летнему жителю Иркутска с повесткой пришли вечером 31 октября. К этому моменту его уже несколько дней не было дома, и семье неизвестно, где он находится. «Мужчина очень упорно пытался нам сунуть повестку, но отец наотрез отказался брать», - рассказывает сестра призывника, которая была свидетелем разговора. Ее брат - врач, он не служил, но считается военнообязанным. Сотрудник попросил передать парню, что в течение нескольких дней он должен прийти в военкомат.

Родителям Михаила из Хабаровска (имя изменено по просьбе героя) повестку на его имя принесли вечером в воскресенье 30 октября. Сам Михаил уехал из России после начала мобилизации. Его мать сказала сотруднику военкомата, что сын уже давно не живет в их квартире и сейчас находится в зарубежной командировке. Сотрудник военкомата поинтересовался, когда он уехал, и после этого написал на обратной стороне повестки «за границей».

В течение последних дней военкоматы из разных регионов объясняли продолжающуюся выдачу повесток после заявления Шойгу необходимостью проверить данные. «Повестки, которые могут принести сейчас, нужно воспринимать не как мобилизацию, а как уточнение данных, - сказал губернатор Курской области Роман Старовойт. - Это необходимо, чтобы у нас формировалась обновленная база данных резервистов. Нужно навести порядок в этой части».