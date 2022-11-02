Живущие в Эстонии российские пенсионеры до сих пор не получили деньги за третий квартал, однако в настоящее время отправленные из России средства Пенсионного фонда поступили на счет банка в Беларуси, который не находится под санкциями.
Департамент: проживающие в Эстонии российские пенсионеры скоро получат свои пенсии
Департамент: проживающие в Эстонии российские пенсионеры скоро получат свои пенсии
«Пенсии находятся на счету департамента в белорусском банке, процесс перевода денег в эстонский банк начался», – сообщили в пресс-службе Департамента социального страхования, затруднившись сказать, когда по факту средства поступят в Эстонию, но заверили, что деньги будут незамедлительно переведены пенсионерам сразу, как это станет возможным.
После того, как денежные средства поступят в эстонский банк, потребуется максимально один рабочий день для осуществления выплат пенсионерам, пишет Rus.ERR.
Как уточнили в пресс-службе департамента, в обычной ситуации перевод денег из белорусского банка в Эстонию занимает около недели.