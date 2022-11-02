Согласно последним результатам еженедельного опроса, который проводят в сотрудничестве НКО Ühiskonnauuringute Instituut и фирма исследований Norstat Eesti, Партию реформ поддерживают 32,6 процента обладающих правом голоса граждан, EKRE 27,4 процента, а Центристскую партию 13,8 процента.

Рейтинг политических партии за неделю практически не изменился. Это значит, что продолжавшийся последние четыре недели рост популярность лидирующей Партии реформ остановился, как остановилось и снижение опустившегося до рекордно низкого уровня рейтинга Центристской партии.