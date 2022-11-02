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Рейтинг политических партии за неделю практически не изменился

BNS
Рейтинг политических партии за неделю практически не изменился
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Кая Каллас и Мартин Хельме.
Кая Каллас и Мартин Хельме. Фото: Mihkel Maripuu

Рейтинг политических партии за неделю практически не изменился: Партия реформ занимает лидирующую позицию, за ней следуют Консервативная народная партия (EKRE) и Центристская партия.

Согласно последним результатам еженедельного опроса, который проводят в сотрудничестве НКО Ühiskonnauuringute Instituut и фирма исследований Norstat Eesti, Партию реформ поддерживают 32,6 процента обладающих правом голоса граждан, EKRE 27,4 процента, а Центристскую партию 13,8 процента.

Рейтинг политических партии за неделю практически не изменился. Это значит, что продолжавшийся последние четыре недели рост популярность лидирующей Партии реформ остановился, как остановилось и снижение опустившегося до рекордно низкого уровня рейтинга Центристской партии.

За первой тройкой следуют «Ээсти 200» (8,9 процента), «Отечество» (7,3 процента) и Социал-демократическая партия (СДПЭ), популярность которой составила 6,9 процента.

Всего коалиционные партии поддерживают 46,8 процента респондентов, а оппозиционные 41,2 процента.

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