В День поминовения усопших в Каламая состоится концерт и будут зажжены свечи

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, в этом году управа района восстанавливает традицию, от которой из-за распространения коронавируса в последние годы приходилось отказаться – по случаю Дня поминовения усопших состоится концерт в церкви. Выступит Хелин-Мари Ардер. «Также продолжим начинания последних лет и зажжем в парке Каламая сотни свечей. Приглашаем местных жителей присоединиться к зажжению свечей в парке», – сказала Пихлап.