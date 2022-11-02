В День поминовения усопших в парке Каламая будут зажжены свечи, и в церкви Калью выступит Хелин Мари-Ардер, сообщила в среду пресс-служба управы Пыхья-Таллинна.
В День поминовения усопших в Каламая состоится концерт и будут зажжены свечи
В День поминовения усопших в Каламая состоится концерт и будут зажжены свечи
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, в этом году управа района восстанавливает традицию, от которой из-за распространения коронавируса в последние годы приходилось отказаться – по случаю Дня поминовения усопших состоится концерт в церкви. Выступит Хелин-Мари Ардер. «Также продолжим начинания последних лет и зажжем в парке Каламая сотни свечей. Приглашаем местных жителей присоединиться к зажжению свечей в парке», – сказала Пихлап.
Зажжение свечей начнется в 16 часов. Всего будет зажжено 800 свечей, которые будут гореть примерно до девяти часов вечера. Свечи предоставит управа района.
В 19 часов в церкви Калью (Калью, 1) начнется концерт Хелин-Мари Ардер.