Перепись населения: самой распространенной религией в Эстонии остается православие

Об этом свидетельствуют данные, полученные в ходе прошедшей с конца 2021 по начало 2022 года переписи населения и обнародованные Департаментом статистики в среду, 2 ноября.

Вопрос о причислении себя к какой-либо религии был задан всем лицам не младше 15 лет, при этом было неважно, является ли человек членом какой-либо церкви или прихода, крещен ли он, посещает ли регулярно церковь или является ли членом какого-либо другого, нехристианского общества. Собранные ответы распространяются на все население в возрасте от 15 лет, отмечает пресс-служба департамента.

Если доля тех жителей Эстонии, которые относят себя к какой-то религии, равна 29%, то ответ 58% людей был противоположным, а 13% вовсе не пожелали отвечать на этот вопрос. Таким образом, доля причисляющих себя к какой-либо религии людей по сравнению с предыдущими переписями населения осталась на том же уровне, однако увеличилось относительное число тех, кто не относит себя ни к какой религии: если в 2011 году их было 54%, то в 2021 году — 58%.

«Рост их количества обусловлен тем, что в этот раз было меньше людей, не пожелавших отвечать на вопрос, т.е. можно предположить, что теперь у них есть четко сформировавшаяся позиция», — отметила ведущий аналитик Департамента статистики Терье Трасберг.

Самыми распространенными религиями по-прежнему являются православие и лютеранство, к другим религиям себя относит 5% населения. Доля православных составляет 16% населения, лютеран — 8%. Если доля причисляющих себя к православию людей оставалась неизменной, то аналогичное относительное число, касающееся лютеранства, демонстрирует тенденцию спада. Относящих себя к лютеранству людей на переписи населения 2000 года было 14%, на переписи 2011 года уже 10%, теперь их 8%.