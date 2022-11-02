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Эстонский союз стрелков получил право провести этап Кубка Европы Лапуа

rus.postimees.ee
Эстонский союз стрелков получил право провести этап Кубка Европы Лапуа
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Логотип этапа Кубка Европы Лапуа, эстонский этап 2023.
Логотип этапа Кубка Европы Лапуа, эстонский этап 2023. Фото: laskurliit.ee

Европейская Конфедерация стрельбы утвердила места и время проведения этапов Кубка Европы Лапуа 2023 на дистанции 25 м. Организацию третьего этапа доверили Эстонии, мероприятие пройдет в стрелковом тире Кайтселийта в Мяннику с 7 по 9 июля 2023 года. Эстонский союз стрелков получил право на проведение этапа Кубка Европы на 25 м шестой год подряд.

Программа Кубка Европы Лапуа 2023 (25 м)

Первый этап: 19 – 25.05.2023 Германия

Второй этап: 16 – 18.06.2023 Швеция

Третий этап: 07 – 09.07.2023 Эстония

Четвертый этап: 01 – 03.09.2023 Словения

Кубок Европы Лапуа проводит Европейская Конфедерация стрельбы и он является соревнованием сильнейших стрелков Европы. Кубок состоит из 4 квалификационных этапов, которые проводятся в течение года.

Помимо этапа Кубка Европы, в 2023 году в Эстонии состоятся еще два международных титульных соревнования. С 5 по 13 марта в Таллинне состоится чемпионат Европы по стрельбе из пневматического питолета, а с 8 по 10 октября 2023 года в Таллинне пройдет финал юниорского командного чемпионата Европы.

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