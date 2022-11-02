Европейская Конфедерация стрельбы утвердила места и время проведения этапов Кубка Европы Лапуа 2023 на дистанции 25 м. Организацию третьего этапа доверили Эстонии, мероприятие пройдет в стрелковом тире Кайтселийта в Мяннику с 7 по 9 июля 2023 года. Эстонский союз стрелков получил право на проведение этапа Кубка Европы на 25 м шестой год подряд.
Эстонский союз стрелков получил право провести этап Кубка Европы Лапуа
Эстонский союз стрелков получил право провести этап Кубка Европы Лапуа
Программа Кубка Европы Лапуа 2023 (25 м)
Первый этап: 19 – 25.05.2023 Германия
Второй этап: 16 – 18.06.2023 Швеция
Третий этап: 07 – 09.07.2023 Эстония
Четвертый этап: 01 – 03.09.2023 Словения
Кубок Европы Лапуа проводит Европейская Конфедерация стрельбы и он является соревнованием сильнейших стрелков Европы. Кубок состоит из 4 квалификационных этапов, которые проводятся в течение года.
Помимо этапа Кубка Европы, в 2023 году в Эстонии состоятся еще два международных титульных соревнования. С 5 по 13 марта в Таллинне состоится чемпионат Европы по стрельбе из пневматического питолета, а с 8 по 10 октября 2023 года в Таллинне пройдет финал юниорского командного чемпионата Европы.
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