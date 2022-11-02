Эстонский союз стрелков получил право провести этап Кубка Европы Лапуа

Кубок Европы Лапуа проводит Европейская Конфедерация стрельбы и он является соревнованием сильнейших стрелков Европы. Кубок состоит из 4 квалификационных этапов, которые проводятся в течение года.

Помимо этапа Кубка Европы, в 2023 году в Эстонии состоятся еще два международных титульных соревнования. С 5 по 13 марта в Таллинне состоится чемпионат Европы по стрельбе из пневматического питолета, а с 8 по 10 октября 2023 года в Таллинне пройдет финал юниорского командного чемпионата Европы.