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Турнир памяти Кристьяна Палусалу стартует уже в пятницу

rus.postimees.ee
Турнир памяти Кристьяна Палусалу стартует уже в пятницу
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Кристьян Палусалу.
Кристьян Палусалу. Фото: maadlusliit.ee

На этих выходных, 5 и 6 ноября, в 33-й раз состоится турнир памяти Кристьяна Палусалу.

Соревнования будут проходить в спортхолле Калев, в них примут участие борцы из 12 стран. Помимо Эстонии, представлены Литва, Латвия, Финляндия, Швеция, Германия, Франция, Армения, Казахстан, Хорватия, Канада и Украина.

Старт соревнований будет дан в пятницу, когда в поединках встретятся борцы Эстонии и Литвы. Начало в 18.00.

Состав на соревнования Эстония-Литва:

60 кг – Марио Мягисалу против Вилиуса Адомайтиса

63 кг – Хелари Мягисалу против Адомаса Григалюнас

67 кг - Артур Еремеев против Ричардаса Ивановаса

72 кг – Ремо Оясте против Рокаса Чепаускаса

77 кг – Роберт Михтарян против Каролиса Почунаса

82 кг – Ранет Кальйола против Арсенаса Станкявичюса

87 кг – Райдо Лийтмяэ против Дамиана Матвейко

130 кг – Ээрик Панк против Пиюса Балдишюса

Кристьян Палусалу — эстонский борец греко-римского и вольного стилей, двукратный чемпион Олимпийских игр, чемпион Европы, семикратный чемпион Эстонии по греко-римской борьбе (1932—1938), пятикратный чемпион Эстонии по вольной борьбе (1931—1933, 1935, 1936). Один из трёх борцов, являющихся олимпийскими чемпионами как по греко-римской, так и по вольной борьбе, один из двух борцов (наряду с Иваром Юханссоном), сумевших получить два «золота» на одной и той же олимпиаде, и единственный, кто смог суметь сделать это в тяжёлом весе. Признан лучшим спортсменом Эстонии XX века.

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