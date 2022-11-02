Турнир памяти Кристьяна Палусалу стартует уже в пятницу

Кристьян Палусалу — эстонский борец греко-римского и вольного стилей, двукратный чемпион Олимпийских игр, чемпион Европы, семикратный чемпион Эстонии по греко-римской борьбе (1932—1938), пятикратный чемпион Эстонии по вольной борьбе (1931—1933, 1935, 1936). Один из трёх борцов, являющихся олимпийскими чемпионами как по греко-римской, так и по вольной борьбе, один из двух борцов (наряду с Иваром Юханссоном), сумевших получить два «золота» на одной и той же олимпиаде, и единственный, кто смог суметь сделать это в тяжёлом весе. Признан лучшим спортсменом Эстонии XX века.