Кто больше всего наживается на мировом энергетическом кризисе?

А нефти Америка тоже стала продавать больше?

Да, в августе 2022 года нефти и нефтепродуктов из США было экспортировано рекордное количество — максимум с 1991 года (более 11 миллионов баррелей в сутки).

При этом важно помнить, что США не только крупнейший экспортер и крупнейший производитель, но и крупнейший импортер и потребитель нефти в мире. То есть продают США лишь немногим больше того, что покупают. Так что высокая цена одновременно и плюс и минус для американской экономики.

Значит, нельзя сказать, что США выигрывают от роста цен на сырье?

Короткого ответа на такой вопрос нет. Если мы говорим о США как о государстве, то выигрывают они очень мало. Дело в том, что экономика США постиндустриальная, в отличие от российской. Это значит, что ее основу составляют услуги (под 80% ВВП): торговля, финансы, медицина, образование, интеллектуальная собственность и разработки. Остальное — в основном промышленность. Причем конкретно добывающая промышленность — это меньше 2% ВВП.