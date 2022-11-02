Кто больше всего наживается на мировом энергетическом кризисе?
На прошлой неделе эту позицию поддержал глава «Роснефти» Игорь Сечин. В выступлении на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку он заявил, что доказательство тому — тот факт, что цены на газ в США в пять раз ниже, чем в Европе, которой американские партнеры навязали поставки своего сжиженного природного газа (СПГ). Кризис же в его нынешней острой фазе, считает глава «Роснефти», возник из-за недостаточных инвестиций в традиционные источники энергии (уголь, газ, нефть, атомная энергетика) и антироссийских санкций.
По словам Сечина, в Европе уже открыто обвиняют США в том, что те наживаются на спровоцированном ими же энергокризисе.
В ЕС правда считают, что в энергокризисе виноваты США?
На высоком уровне такие обвинения действительно звучат, но не очень часто (в прессе тоже появляются статьи с расчетами выгоды американских экспортеров сырья в Европу — их, естественно, с энтузиазмом цитируют российские прогосударственные медиа). Куда чаще европейские чиновники возлагают ответственность за кризис на Россию.
Также популярно мнение о виновности самого ЕС. И речь не только о сильной зависимости от поставок энергоресурсов из России, с которой многие страны альянса (в первую очередь Германия) подошли к моменту начала войны в Украине. Проблема еще и в реформах в сфере энергетики, подтолкнувшей цены на сырье вверх.
Так кто все-таки виноват в росте цен на энергоносители?
Назначить одного конкретного виновника нынешнего кризиса в Европе (и не только) получится вряд ли. Прозвучит банально, но рост цен вызван комплексом факторов.
Во-первых, важно отметить, что начался он в период более быстрого, нежели ожидалось, восстановления мировой экономики после пандемии. Спрос на энергоресурсы на рынках, зависимых от импорта, опережал предложение — и цены на тот же природный газ ставили в Европе рекорды еще до начала войны в Украине.
Во-вторых, свою роль сыграл «зеленый переход», то есть постепенный отказ от традиционной энергетики в пользу возобновляемых источников (ВИЭ — да, тут Игорь Сечин сказал часть правды). Западные экономисты предвидели, что ставка на ВИЭ вызовет инфляцию, и даже предложили специальный термин «гринфляция» (рост цен, вызванный борьбой с глобальным изменением климата). Причем Европа — «передовик» энергоперехода: проект Green Deal должен привести ЕС к климатической нейтральности в 2050 году.
Ну а глубину нынешней фазы кризиса, безусловно, спровоцировало полномасштабное вторжение России в Украину. Санкции, прекращение поставок газа в ЕС и общая неопределенность и напряжение из-за войны — все это ключевые факторы роста цен на энергоресурсы в последние восемь месяцев. Газ дополнительно подорожал из-за остановки «Северного потока», а нефть — из-за решения ОПЕК+ сократить добычу на два миллиона баррелей в сутки.
Но война идет далеко от США. Американская экономика от нее вообще страдает?
Страдает. Глобальный энергокризис не может не затрагивать крупнейшую экономику мира. В первом и втором квартале ВВП США даже снижался (на 1,6 и 0,6%, соответственно). Правда, сейчас ситуация налаживается, и в третьем квартале американские власти ждут роста — на 2,6%. Тем не менее прогнозы о том, что рецессия в 2023 году неизбежна, все еще преобладают среди аналитиков.
Фондовый рынок падает: для индекса S&P 500 первая половина 2022-го стала худшим периодом со времен войны во Вьетнаме — сейчас он все еще на 18% ниже, чем в начале года.
Инфляция — на максимуме за последние сорок лет. Президент Джо Байден называет это «путинским налогом» на продукты питания и топливо. Такой разгон инфляции заставил ФРС США повысить ключевую процентную ставку уже пять раз в 2022 году.
Чтобы сдержать рост цен на бензин, властям уже пришлось распечатать стратегический резерв. Байден объявил, что за год будет продано 180 миллионов баррелей сырой нефти, и теперь запасы страны — на минимуме с 1984 года.
И несмотря на это, США активно замещают Россию на газовом рынке ЕС?
Да, США стали крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (СПГ) как раз в первой половине 2022 года с показателем примерно 317,15 миллиона кубометров в сутки.
Большая часть экспорта СПГ из США идет в ЕС и Великобританию — 64% всех поставок (данные за январь — май 2022-го), хотя еще в 2021-м основными покупателями американского сырья были Китай и Южная Корея. В итоге Штаты обеспечили почти половину из всего СПГ в импорте ЕС и Великобритании (в 2021-м показатель составлял 26%).
Для сравнения: второй и третий по объему поставщики — Катар и Россия —экспортировали на те же рынки всего 15 и 14% от общей доли импорта соответственно.
А нефти Америка тоже стала продавать больше?
Да, в августе 2022 года нефти и нефтепродуктов из США было экспортировано рекордное количество — максимум с 1991 года (более 11 миллионов баррелей в сутки).
При этом важно помнить, что США не только крупнейший экспортер и крупнейший производитель, но и крупнейший импортер и потребитель нефти в мире. То есть продают США лишь немногим больше того, что покупают. Так что высокая цена одновременно и плюс и минус для американской экономики.
Значит, нельзя сказать, что США выигрывают от роста цен на сырье?
Короткого ответа на такой вопрос нет. Если мы говорим о США как о государстве, то выигрывают они очень мало. Дело в том, что экономика США постиндустриальная, в отличие от российской. Это значит, что ее основу составляют услуги (под 80% ВВП): торговля, финансы, медицина, образование, интеллектуальная собственность и разработки. Остальное — в основном промышленность. Причем конкретно добывающая промышленность — это меньше 2% ВВП.
Добычей и экспортом ископаемых в США занимаются частные компании — и вот их действительно можно назвать основными бенефициарами роста цен (семь крупнейших нефтяных корпораций мира только за первые девять месяцев этого года ожидают рекордную совокупную прибыль более чем в 170 миллиардов долларов). Государство же лишь получает с компаний налог на прибыль. При этом бюджету с доходами 4,8 триллиона долларов корпоративные налоги приносят меньше 10% доходов (а основной источник дохода — это налог на прибыль физических лиц, он дает больше 50%).
Джо Байден на днях даже пригрозил нефтяникам дополнительной фискальной нагрузкой за то, какую прибыль те извлекают из войны. По его выражению, Exxon Mobil сегодня зарабатывает «больше денег, чем Бог». В Белом доме хотят, чтобы сверхприбыль корпораций более активно трансформировалась в рост зарплат и рабочих мест.
В России ситуация принципиально иная: добыча и экспорт нефти и газа дают 40% доходов федерального бюджета. И оценки доли государства в экономике начинаются с 33% и доходят до 70%. Видимо, поэтому российские политики и чиновники и обвиняют не бизнес, а власти США — чтобы было понятно россиянам.
Хорошо, а простые американцы страдают от роста цен так же, как европейцы?
Безусловно, страдают, но меньше. Холодная зима американцам, в отличие от европейцев, не грозила (хотя и Европа как минимум на ближайший сезон себя ресурсами обеспечила). Но коммунальные счета вырастут и в США. Для тех, у кого отопление на газу, — больше чем на четверть (на 28%), и такая семья в среднем потратит на отопление 931 доллар в октябре — марте. Природный газ в США — основа отопления 47% домов.
Для тех 4% домохозяйств, которые используют мазут (это северо-восток страны) счета вырастут на 27% — в среднем они потратят около 2354 долларов.
Энергетический рынок США вообще строится на ископаемом топливе, то есть ресурсы очень нужны и самим Штатам. Из всей потребленной в этой стране энергии в 2021 году 36% обеспечили нефтепродукты, 32% — газ, 11% — уголь. На атомную энергию приходится только 8%, на всю возобновляемую — 12% (включая плотины гидроэлектростанций).
Правда, если поставки нефти жизненно необходимы самим США, то угля страна добывает чуть больше, чем потребляет, а газа — больше сразу в два раза.