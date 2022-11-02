Хотя наши мужчины оценивают свое здоровье в основном как хорошее, исследование состояния здоровья, проведенное среди более чем 3000 мужчин, показывает, что в Эстонии половина мужчин среднего возраста имеют избыточный вес, а каждый четвертый страдает ожирением. Избыточный вес становится все более важным фактором риска для мужского здоровья, способствуя развитию большинства болезней – от сердечно-сосудистых заболеваний до злокачественных опухолей.
Исследование ⟩ В Эстонии половина мужчин среднего возраста имеют лишний вес
На основании индекса массы тела (ИМТ) только четверть мужчин, участвовавших в исследовании, имели нормальный вес. Почти половина мужчин имели избыточный вес по ИМТ. Каждый четвертый мужчина (27%) имел ИМТ, указывающий на ожирение (более 30 кг/м2). Помимо индекса массы тела, для оценки ожирения также использовали окружность талии. Согласно исследованию данного показателя, чуть более трети мужчин имели окружность талии более 102 см, что определяет высокий метаболический риск для здоровья.
Доля мужчин с ожирением увеличивалась с возрастом и это состояние имело прямую связь практически со всеми показателями плохого здоровья. Согласно исследованию, у таких мужчин было более высокое кровяное давление и уровень холестерина, в том числе более низкий уровень тестостерона и более плохие показатели функций печени. Они также хуже оценили состояние своего здоровья, чаще принимали обезболивающие и чаще имели эректильную дисфункцию. У тучных мужчин также было больше проблем с психическим здоровьем.
Среди страдающих ожирением значительно чаще встречались мужчины, которые были женаты (официально или гражданским браком) или разведены, имели начальное или среднее образование, с небольшой или с очень большой рабочей нагрузкой, работали в ночное время и занимались физическим трудом. Также среди них были бывшие или ежедневные курильщики и те, кто употреблял алкоголь в количествах, угрожающих их здоровью.
По словам одного из ведущих специалистов исследования, доктора Маргуса Пунаба, врача-андролога Клиники Тартуского университета, избыточный вес открывает двери для многих других заболеваний, поэтому очень важно держать его под контролем. «Для мужчин старше сорока лет индекс массы тела должен быть ниже 27 кг/м2, также следует следить за окружностью талии, так как жир, откладывающийся в области талии, оказывает самое больше негативное влияние на здоровье», – пояснил доктор.
Лишний вес тела является одним из основных факторов, вызывающих потерю здоровья, повышающих риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, хронической болезни почек, заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также онкологических заболеваний.
Анализируя предыдущие исследования поведения людей в отношении своего здоровья, проведенные Институтом развития здоровья, можно сказать, что, несмотря на увеличение числа мужчин, занимающихся оздоровительными видами спорта, с каждым годом мужчин с избыточным весом становится все больше. За последние двадцать лет доля мужчин с лишним весом почти удвоилась.
По словам аналитика Института развития здоровья Элизы Кендер, рост распространенности ожирения связан с урбанизацией и изменениями в системе питания. «Легкая доступность высококалорийных, но бедных питательными веществами продуктов по доступным ценам увеличилась наряду с активным маркетингом этих продуктов. Среда проживания тоже стала способствовать ожирению, короче говоря, люди стали меньше двигаться – для передвижения используется моторизованный транспорт, а также снизилась связанная с работой физическая активность», – пояснила Кендер.
Исследование состояния здоровья мужчин было профинансировано Кассой здоровья, Председатель правления которой Райн Лаане говорит, что забота о своем здоровье должна быть частью личной гигиены каждого мужчины. «Мужчина имеет привычку заботиться о своем автомобиле больше, чем о себе. Так же, как автомобиль нуждается в регулярном уходе, контрольных осмотрах и движении, так и каждый мужчина должен делать то же самое с собой. Позаботьтесь о своем психическом и физическом здоровье, занимайтесь спортом и следите за своим питанием. Ваше здоровье в ваших руках», – напоминает Лаане всем мужчинам.
Чтобы вести более здоровый образ жизни и чувствовать себя хорошо, вы можете многое сделать самостоятельно:
- Питайтесь разнообразно. Ешьте больше ягод, фруктов и овощей, включая бобовые (500 г в день), рыбу и цельнозерновые продукты, а также орехи и семечки. Ешьте меньше сладких молочных продуктов, свинины и говядины, сладких и соленых закусок, а также сладких безалкогольных напитков и соков;
- Используйте меньше соли. Не превышайте рекомендуемую суточную норму потребления соли (6 г или 1 чайная ложка);
- Занимайтесь физической активностью каждый день. Чтобы поддерживать свое сердце, двигайтесь не менее 150 минут в неделю в темпе, при котором частота сердечных сокращений и дыхание учащаются, но при этом вы можете свободно общаться. Выполняйте упражнения для укрепления мышц не менее двух раз в неделю;
- Избегайте потребления табака;
- Употребление алкоголя должно быть умеренным. Для взрослых мужчин пределом низкого риска для здоровья считается в среднем две единицы алкоголя (около 0,5 л пива или 60 мл крепкого алкоголя) в сутки и в каждой неделе должно быть по крайней мере три безалкогольных дня;
- Высыпайтесь;
- Позаботьтесь о своем психическом здоровье.
Проверьте с помощью калькулятора веса, где именно расположен ваш вес по сравнению с другими жителями Эстонии, европейцами и американцами, где находятся ваши показатели по сравнению с вашими сверстниками по возрасту и полу, и как вы можете улучшить состояние своего здоровья.