Исследование ⟩ В Эстонии половина мужчин среднего возраста имеют лишний вес

На основании индекса массы тела (ИМТ) только четверть мужчин, участвовавших в исследовании, имели нормальный вес. Почти половина мужчин имели избыточный вес по ИМТ. Каждый четвертый мужчина (27%) имел ИМТ, указывающий на ожирение (более 30 кг/м2). Помимо индекса массы тела, для оценки ожирения также использовали окружность талии. Согласно исследованию данного показателя, чуть более трети мужчин имели окружность талии более 102 см, что определяет высокий метаболический риск для здоровья.

Доля мужчин с ожирением увеличивалась с возрастом и это состояние имело прямую связь практически со всеми показателями плохого здоровья. Согласно исследованию, у таких мужчин было более высокое кровяное давление и уровень холестерина, в том числе более низкий уровень тестостерона и более плохие показатели функций печени. Они также хуже оценили состояние своего здоровья, чаще принимали обезболивающие и чаще имели эректильную дисфункцию. У тучных мужчин также было больше проблем с психическим здоровьем.

Среди страдающих ожирением значительно чаще встречались мужчины, которые были женаты (официально или гражданским браком) или разведены, имели начальное или среднее образование, с небольшой или с очень большой рабочей нагрузкой, работали в ночное время и занимались физическим трудом. Также среди них были бывшие или ежедневные курильщики и те, кто употреблял алкоголь в количествах, угрожающих их здоровью.