Интервью ⟩ «Хватит жрать!»: почему нельзя говорить это больному булимией и как справиться с пищевым расстройством

– Если у кого-то складывается ощущение, что он нуждается в помощи, то каков правильный алгоритм действий в такой ситуации?

– Если это ребенок до 16 лет, обратитесь к семейному врачу. Семейный врач даст направление к психиатру на е-консультацию. После этого психиатр решит, примет ли он сам этого ребенка или направит его к сестре душевного здоровья. Эти этапы достаточно быстрые. Это в Таллинне. В Тарту немножко по-другому.

У них абсолютно разные алгоритмы. В Тарту вы записывайтесь сразу к врачу и попадаете к нему. В Таллинне вы попадаете сначала к сестре. Может быть, этот контекст даже правильный, потому что отсеиваются те, которые хотят похудеть, или у которых проблем еще нет и можно восстановиться при помощи терапии. Если вы поняли на осмотре у семейного врача, что ваш ребенок похудел за восемь месяцев на 20 килограммов, и есть еще симптомы, можно обратиться в EMO.

– Вы назвали Таллинн и Тарту. А если человек живет в Ида-Вирумаа?

– Тогда он едет записываться в ближайшую больницу. Специалистов, которые занимаются пищевым расстройством, мало, но они есть. Они есть и в Таллинне, и в Тарту. Не каждый психиатр умеет и хочет этим заниматься, потому что это достаточно сложное заболевание. Оно течет годами, бывают взлеты и падения. Элементарный пример: мой муж оперирует спину. Он никогда не будет оперировать колено, потому что он это не умеет. Точно так же в психиатрии. Есть психиатры, которые занимаются определенным сегментом.

– Снежана, большое спасибо за эту беседу! Надеюсь, что она поможет многим людям, которые сталкиваются с подобного рода расстройствами.