Сегодня в 15:00 в прямом эфире передачи Rus.Postimees «На кухне» основатель Союза пищевого расстройства Снежана Хярма. Она уже много лет помогает людям, для которых еда стала настоящим врагом. Насколько распространена эта проблема и как c ней бороться, расскажет специалист. Ведущий выпуска – Сергей Метлев.
Сегодня «На кухне»: как отличить опасное для жизни пищевое расстройство от невоздержанности в еде?
Передача Rus.Postimees
Сегодня «На кухне»: как отличить опасное для жизни пищевое расстройство от невоздержанности в еде?
Расстройства пищевого поведения – это болезни, при которых в значительной мере нарушены восприятие собственного тела и питание. К расстройствам пищевого поведения относят анорексия, булимия, крайне интенсивное потребление пищи (обжорство) и смешанный тип расстройств пищевого поведения.
Как распознать проблему вовремя и получить помощь? Как отличить по-настоящему опасную тенденцию в питании от усугубившихся вредных привычек и отсутствия самодисциплины? Что такое пищевая гигиена? Как общаться с человеком, который страдает расстройством пищевого поведения? Об этом в передаче.