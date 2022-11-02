Видео ⟩ «На кухне»: как отличить опасное для жизни пищевое расстройство от невоздержанности в еде?

Расстройства пищевого поведения – это болезни, при которых в значительной мере нарушены восприятие собственного тела и питание. К расстройствам пищевого поведения относят анорексия, булимия, крайне интенсивное потребление пищи (обжорство) и смешанный тип расстройств пищевого поведения.

Как распознать проблему вовремя и получить помощь? Как отличить по-настоящему опасную тенденцию в питании от усугубившихся вредных привычек и отсутствия самодисциплины? Что такое пищевая гигиена? Как общаться с человеком, который страдает расстройством пищевого поведения? Об этом в передаче.