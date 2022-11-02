Рийсало назвала главную проблему, возникающую при приеме украинских беженцев

«На самом деле никто до конца не знает, к какому сценарию мы готовимся. В различных миграционных кризисах, независимо от того, идет ли речь о войне или стихийном бедствии, поведение людей непредсказуемо», — сказала Рийсало.

К обусловленной зимой волне беженцев готовится вся Европа. В последние месяцы Эстония предоставляла временное жилье в среднем почти 3500 человек в месяц.

«Абсолютно точно, что мы можем как минимум удвоить это значение — и это мы говорим о временном жилье. Девять процентов получателей временной защиты здесь имеют временное жилье. Это значит, что оставшиеся 90 процентов людей нашли в Эстонии постоянное место жительства. Самый главный для нас вопрос – располагаем ли мы большим числом постоянного жилья для людей. Если нет, нам придется ограничиваться временным размещением. Просто и для нашего общества это несколько затратнее», - сказала Рийсало.

По прогнозу Министерства внутренних дел, к концу января в Эстонии может быть 52 000 получателей временной защиты. По словам Рийсало, в настоящее время в Эстонии насчитывается более 38 000 получателей временной защиты, и это не очень большая прибавка.