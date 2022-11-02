Министр социальной защиты Сигне Рийсало заявила в эфире «Первой студии», что основной проблемой при приеме украинских беженцев в Эстонии является отсутствие постоянного жилья, но в целом Эстония хорошо справилась с приемом беженцев.
Рийсало назвала главную проблему, возникающую при приеме украинских беженцев
«На самом деле никто до конца не знает, к какому сценарию мы готовимся. В различных миграционных кризисах, независимо от того, идет ли речь о войне или стихийном бедствии, поведение людей непредсказуемо», — сказала Рийсало.
К обусловленной зимой волне беженцев готовится вся Европа. В последние месяцы Эстония предоставляла временное жилье в среднем почти 3500 человек в месяц.
«Абсолютно точно, что мы можем как минимум удвоить это значение — и это мы говорим о временном жилье. Девять процентов получателей временной защиты здесь имеют временное жилье. Это значит, что оставшиеся 90 процентов людей нашли в Эстонии постоянное место жительства. Самый главный для нас вопрос – располагаем ли мы большим числом постоянного жилья для людей. Если нет, нам придется ограничиваться временным размещением. Просто и для нашего общества это несколько затратнее», - сказала Рийсало.
По прогнозу Министерства внутренних дел, к концу января в Эстонии может быть 52 000 получателей временной защиты. По словам Рийсало, в настоящее время в Эстонии насчитывается более 38 000 получателей временной защиты, и это не очень большая прибавка.
Рийсало не поддерживает идею введения контроля на внутренних границах, но считает, что обзор о пересечениях границы мог бы быть лучше: «Я не считаю разумным введение полного пограничного контроля, тем более непонятно, каким был бы эффект. На основании директивы ЕС мы и так принимаем украинских беженцев. Однако мы заинтересованы в том, чтобы как можно точнее знать, как происходит движение на границе», – пояснила она.
О переселении беженцев, по ее словам, пока говорить рано, но было бы нормально направлять людей в страны, где находятся их родственники и друзья. «Эстония очень хорошо справилась с предоставлением как жилья, так и другой помощи беженцам», – заявила Рийсало.
В декабре истекает срок действия договора о размещении беженцев на пароме Tallink. По словам Рийсало, договор может быть продлен, так как пока размещение беженцев на пароме было успешным. В целом на предоставляемой государством жилплощади беженец проводит полтора месяца. Проблема в нехватке жилья. «Здесь возможны только долгосрочные решения, и они нужны не только украинцам, но и местным жителям», – подчеркнула Рийсало, а также добавила, что 81% украинцев, приехавших в Эстонию, заявили, что хотят вернуться домой при первой возможности, но не в ближайшие три месяца.