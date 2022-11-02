В волости Харку автобус сбил 13-летнюю девочку

ДТП произошло в 7:46 на Кирику-теэ, 11 в волости Харку (Харьюмаа), где 63-летний водитель автобуса линии Iveco Bus Crossway, поворачивая налево, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 13-летнюю девочку.

По сообщению полиции, водитель был трезв. Девочку доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу, полученные травмы не опасны для ее жизни.