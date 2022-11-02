С лета этого года на таллиннском открытом Центральном рынке, принадлежащем Astri Group, действует правило, согласно которому переупаковываемая и упаковываемая для продажи покупателям продукция должна находиться в компостируемой упаковке. Долгосрочная цель заключается в полной переориентации на компостируемую упаковку.
Товары на Центральном рынке можно покупать только в компостируемой упаковке
По словам директора Центрального рынка Райна Пярна, в предпринимательстве и обществе важно двигаться к устойчивому развитию на всех уровнях: «Повторное использование, устойчивость и сохранение окружающей среды – одна из стратегических целей Astri Group. На практике это выражается в том, что мы каждый год ставим перед собой измеримые цели, чтобы двигаться в этом направлении все дальше и дальше. Одним из таких шагов является постепенный переход на использование компостируемой упаковки».
Использование компостируемой упаковки – это не пустые разговоры, для этого предпринимаются осознанные шаги. Прежде чем ознакомить с подходящей упаковкой продавцов рынка, Astri Grupp провела тщательную подготовку и привлекла к проекту профессора Эстонского университета естественных наук Майта Крийпсалу. «Привлечение научного потенциала Эстонского университета естественных наук вытекало из непосредственной необходимости сначала выяснить для себя, какая упаковка является биоразлагаемой, а какая нет. Несмотря на информационный шум и обилие различной продукции, оказалось, что лишь небольшая ее часть пригодна для компостирования», – пояснил Пярн.
Несомненно, возможности для поиска различных упаковок существуют: например, на рынке активно ищут решение для переупаковки нарезанного арбуза. Пленка в этом отношении функциональна, но, к сожалению, не относится к компостируемой упаковке. В качестве упаковки необходим такой материал, который может выдерживать как влажность, так и быть достаточно прочным, чтобы в него можно было упаковывать более тяжелые продукты.
Использование компостируемой упаковки важно, потому что при попадании в природу она разлагается, чего никак не происходит, например, с пленкой. Помимо того, что продавцы открытого рынка должны использовать только компостируемую упаковку при переупаковке товаров, покупатель также может прийти на рынок со своей упаковкой и попросить положить именно в нее ягоды и другие рыночные товары. Специалисты и те, кто претворяет изменения в жизнь, видят, что повторное использование также является одним из способов обеспечения устойчивости.
Продавцы Центрального рынка с радостью поддержали эту инициативу. «Большинство продавцов активно восприняли изменения и, со своей стороны, внесли ценный вклад, который мы в значительной степени смогли учесть при выборе упаковки. То здесь, то там, конечно, слышен ропот, но учитывая, что мы меняем порядок, который десятилетиями оставался неизменным, общую реакцию можно считать весьма положительной», – сказал Пярн.
Своей инициативой Astri Grupp также хочет стать примером для других предприятий и показать, что компостируемая упаковка экологична. В будущем Astri Group планирует внедрить лучший опыт использования компостируемой упаковки во всех подразделениях группы. Помимо Центрального рынка, компостируемая упаковка также пользуется спросом в отделе уличной еды рынка у Балтийского вокзала.