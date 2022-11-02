По словам директора Центрального рынка Райна Пярна, в предпринимательстве и обществе важно двигаться к устойчивому развитию на всех уровнях: «Повторное использование, устойчивость и сохранение окружающей среды – одна из стратегических целей Astri Group. На практике это выражается в том, что мы каждый год ставим перед собой измеримые цели, чтобы двигаться в этом направлении все дальше и дальше. Одним из таких шагов является постепенный переход на использование компостируемой упаковки».

Товары на Центральном рынке можно покупать только в компостируемой упаковке. Фото: Astri Group

Использование компостируемой упаковки – это не пустые разговоры, для этого предпринимаются осознанные шаги. Прежде чем ознакомить с подходящей упаковкой продавцов рынка, Astri Grupp провела тщательную подготовку и привлекла к проекту профессора Эстонского университета естественных наук Майта Крийпсалу. «Привлечение научного потенциала Эстонского университета естественных наук вытекало из непосредственной необходимости сначала выяснить для себя, какая упаковка является биоразлагаемой, а какая нет. Несмотря на информационный шум и обилие различной продукции, оказалось, что лишь небольшая ее часть пригодна для компостирования», – пояснил Пярн.

Несомненно, возможности для поиска различных упаковок существуют: например, на рынке активно ищут решение для переупаковки нарезанного арбуза. Пленка в этом отношении функциональна, но, к сожалению, не относится к компостируемой упаковке. В качестве упаковки необходим такой материал, который может выдерживать как влажность, так и быть достаточно прочным, чтобы в него можно было упаковывать более тяжелые продукты.

Товары на Центральном рынке можно покупать только в компостируемой упаковке. Фото: Astri Group