Standard также может закрыть производство в Козе: сокращения будут более масштабными

По словам пресс-секретаря Кассы страхования от безработицы Лаури Кооля, AS Standard направило в Кассу второе коллективное уведомление о сокращении, в результате чего число уволенных работников увеличится с 53 до 163 человек. В Standard работает около 200 сотрудников.

По данным Кассы страхования от безработицы, под сокращение попадут сотрудники Standard, работающие в Мустамяэ и Козе. «Увольнения продлятся до 27 января следующего года», — сказал Кооль.

Сокращения на мебельном производстве связаны с ростом цен на сырье и снижением доходов. «Поскольку между подачей двух уведомлений произошло несколько событий, например, закрытие заводов основного поставщика мебельной отрасли – занимавшегося производство ДСП предприятия REPO – работодатель принял решение о том, что производство должно быть значительно сокращено», — сказал Кооль.

Касса страхования от безработицы уже встречалась и в ближайшее время проведет новые встречи с работниками предприятия, чтобы ознакомить с возможностями Кассы, представить ситуацию на рынке труда и сделать предложения о работе. «Важно, что человек, получивший уведомление об увольнении, уже получает ряд услуг от Кассы страхования от безработицы. Такие как обучение, семинары и другие», – сказал Кооль.