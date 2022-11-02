Вчера производитель мебели AS Standard объявил, что временно и частично законсервирует производство и закроет фабрику в Мустамяэ. Теперь выяснилось, что уведомления о сокращении получили и работники фабрики в Козе.
Standard также может закрыть производство в Козе: сокращения будут более масштабными
По словам пресс-секретаря Кассы страхования от безработицы Лаури Кооля, AS Standard направило в Кассу второе коллективное уведомление о сокращении, в результате чего число уволенных работников увеличится с 53 до 163 человек. В Standard работает около 200 сотрудников.
По данным Кассы страхования от безработицы, под сокращение попадут сотрудники Standard, работающие в Мустамяэ и Козе. «Увольнения продлятся до 27 января следующего года», — сказал Кооль.
Сокращения на мебельном производстве связаны с ростом цен на сырье и снижением доходов. «Поскольку между подачей двух уведомлений произошло несколько событий, например, закрытие заводов основного поставщика мебельной отрасли – занимавшегося производство ДСП предприятия REPO – работодатель принял решение о том, что производство должно быть значительно сокращено», — сказал Кооль.
Касса страхования от безработицы уже встречалась и в ближайшее время проведет новые встречи с работниками предприятия, чтобы ознакомить с возможностями Кассы, представить ситуацию на рынке труда и сделать предложения о работе. «Важно, что человек, получивший уведомление об увольнении, уже получает ряд услуг от Кассы страхования от безработицы. Такие как обучение, семинары и другие», – сказал Кооль.
По словам Кооля, Касса решила организовать так называемую мини-ярмарку для сотрудников Standard, на которую пригласят работодателей, которые в настоящее время набирают и ищут хороших сотрудников. «Среди подпадающих под сокращение есть операторы станков, плотники и многие другие люди, обладающие необходимыми на рынке труда навыками», – отметил он.
Во вторник эстонский производитель мебели AS Standard заявил, что временно и частично консервирует производство, причиной чего являются сохраняющиеся высокие цены на энергоносители и средства производства: из-за этого на внешних рынках снизился спрос на устойчивый импорт по приемлемым ценам.
«Мы начали переговоры с работниками о сокращении и закроем завод в Мустамяэ, – сказал член совета мебельного предприятия Standard Энн Вескимяги. – Экономический спад сильно ощущается в мебельной отрасли, поэтому мы делаем все возможное, чтобы пережить это время и адаптировать компанию к новым возможностям бизнеса».
«Ситуация в мире и в мебельном секторе в настоящее время настолько непредсказуема, что частичное сохранение производства и реструктуризация бизнеса необходимы и являются единственным возможным шагом к лучшему будущему, – сказал Вескимяги. – Standard – это компания, которая работает уже 78 лет и пережила множество кризисов, и я верю, что мы переживем и этот».
«Компания по-прежнему реализует все крупные проекты по дизайну интерьера, выполняет договоры купли-продажи и другие обязательства, – добавил Вескимяги. – Мы хорошо справляемся со своими обязательствами. Вопрос в том, как действовать дальше. С этой целью сегодняшние изменения очень важны».