Зеленая столица? Таллинн – лидер Европы по потере деревьев

Посадка деревьев в городах не только способствует смягчению последствий климатических изменений, а также снижает потребление энергии при очистке воды. Озеленение городского пространства снижает уровень загрязнения воздуха и благоприятно влияет на психическое здоровье горожан.

Однако, по данным отчета Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), города Европы за последние несколько десятилетий не только не озеленились, но даже напротив – потеряли часть городских посадок.

Изменение древесного покрова в столицах ЕС с 1992 по 2018 год. Лидером по потерям зеленого покрова стал Таллинн (-9,5%)

Следом идут Рига (-8,5%), Берлин (-7,4%), Хельсинки (-5,1%)

Менее 5% потерь в Стокгольме (-4,5%), Варшаве (-4,1%), Дублине (-3,5%), Любляне (-3%), Копенгагене (-3%), Амстердаме (-2,7%), Люксембурге (-2,7%), Мадриде (-1,7%), Брюсселе (1,5%) и Париже (-0,5%).

Нулевой результат в Афинах и Лиссабоне.

Рост отмечен в Братиславе (1,9%), Вене (1,1%), Риме (0,4%), Вильнюсе (0,4%), Праге (0,2%) и Будапеште (0,2%).