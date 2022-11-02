Таллинн занял первое место в Европе по обратному озеленению. Многие столицы Европы в последние три десятилетия, несмотря на программы по озеленению городов, потеряли часть городских деревьев, так необходимых в терморегуляции улиц, пишет Politico.
Зеленая столица? Таллинн – лидер Европы по потере деревьев
Посадка деревьев в городах не только способствует смягчению последствий климатических изменений, а также снижает потребление энергии при очистке воды. Озеленение городского пространства снижает уровень загрязнения воздуха и благоприятно влияет на психическое здоровье горожан.
Однако, по данным отчета Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), города Европы за последние несколько десятилетий не только не озеленились, но даже напротив – потеряли часть городских посадок.
Изменение древесного покрова в столицах ЕС с 1992 по 2018 год.
- Лидером по потерям зеленого покрова стал Таллинн (-9,5%)
- Следом идут Рига (-8,5%), Берлин (-7,4%), Хельсинки (-5,1%)
- Менее 5% потерь в Стокгольме (-4,5%), Варшаве (-4,1%), Дублине (-3,5%), Любляне (-3%), Копенгагене (-3%), Амстердаме (-2,7%), Люксембурге (-2,7%), Мадриде (-1,7%), Брюсселе (1,5%) и Париже (-0,5%).
- Нулевой результат в Афинах и Лиссабоне.
- Рост отмечен в Братиславе (1,9%), Вене (1,1%), Риме (0,4%), Вильнюсе (0,4%), Праге (0,2%) и Будапеште (0,2%).
Тенденцию сокращения зеленого покрова эксперты связывают с развитием городов и расширением дорог, а также с тем, что тысячи деревьев, посаженных во время кампаний по благоустройству городов в XIX и начале XX века, когда озеленение улиц было в моде, становятся ветхими.