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Умер 12-летний футболист

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Умер 12-летний футболист
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Свеча.
Свеча. Фото: Madis Veltman

Трагедия произошла в Испании – после игры 12-летний футболист потерял сознание и умер.

Несчастье произошло в минувшую субботу неподалеку от Мадрида, в самоуправлении Пинто. Как сообщается, после матча юный игрок потерял сознание. По данным издания Heute.at, у мальчика случился сильный приступ астмы.

Парамедики в течение часа пытались реанимировать спортсмена, использовали также и дефибриллятор, но спасти жизнь футболиста не удалось.

После трагедии чиновники Пинто решили отменить все назначенные на этот день футбольные и баскетбольные матчи.

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