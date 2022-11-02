Умер 12-летний футболист

Несчастье произошло в минувшую субботу неподалеку от Мадрида, в самоуправлении Пинто. Как сообщается, после матча юный игрок потерял сознание. По данным издания Heute.at, у мальчика случился сильный приступ астмы.

Парамедики в течение часа пытались реанимировать спортсмена, использовали также и дефибриллятор, но спасти жизнь футболиста не удалось.