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А вы знаете этих мужчин? Их подозревают в совершении кражи в Ласнамяэ

rus.postimees.ee
А вы знаете этих мужчин? Их подозревают в совершении кражи в Ласнамяэ
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Подозреваемые.
Подозреваемые. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении личностей мужчин, которых подозревают в совершении кражи. По имеющимся данным, 24 октября в торговом центре Mustakivi в Ласнамяэ они совершили кражу.

Подозреваемый.
Подозреваемый. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит всех, кто знает изображенных на фотографии людей, сообщить об этом полиции, позвонив по номеру 5375 5892 или написав по адресу электронной почты german.leok@politsei.ee.

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