Полиция просит помощи в установлении личностей мужчин, которых подозревают в совершении кражи. По имеющимся данным, 24 октября в торговом центре Mustakivi в Ласнамяэ они совершили кражу.
А вы знаете этих мужчин? Их подозревают в совершении кражи в Ласнамяэ
А вы знаете этих мужчин? Их подозревают в совершении кражи в Ласнамяэ
Полиция просит всех, кто знает изображенных на фотографии людей, сообщить об этом полиции, позвонив по номеру 5375 5892 или написав по адресу электронной почты german.leok@politsei.ee.