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Польша начала строить забор на границе с Россией

rus.postimees.ee
Польша начала строить забор на границе с Россией
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Строительство за бора на границе с Россией
Строительство за бора на границе с Россией Фото: Скриншот с Telegram "Дождь"

Польша начала строительство временного заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью. Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, передает телеканал «Дождь».

«Из-за того, что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов из Ближнего Востока и Африки, я решил принять меры по усилению безопасности границы. Уже сегодня начнутся работы саперов по постройке временного заграждения на границе Польши и Калининградской области», – сказал министр.

По его словам высота забора составит 2,5 метра, а ширина – 3 метра. Также на ней установят три линии колючей проволоки.

Польша граничит с Калининградской областью, протяженность сухопутного участка составляет 203,3 километра.

Сообщается, что на границе с Беларусью Польша уже соорудила заграждение. Решение о строительстве забора было принято на фоне миграционного кризиса.

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