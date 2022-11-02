Граждан третьих стран лишат разрешения на оружие

Поправка к закону затрагивает около 1325 физических лиц. Ограничения по гражданству также налагаются на членов органов управления, владельцев и бенефициаров юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере вооружений.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (социал-демократы), комментируя поправку к закону, сказал, что она обеспечивает дополнительное решение для обеспечения безопасности и общественного порядка. «Сегодня мы не можем рисковать тем, что люди, являющиеся гражданами какой-то враждебной иностранной страны, имеют здесь разрешение на оружие. Из-за идеологии или гражданской лояльности они могут в какой-то ситуации почувствовать, что должны взяться за оружие, чтобы защитить интересы своей родной страны, и этим законом мы устраняем такие риски», – сказал Ляэнеметс.

«Когда закон вступит в силу, разрешение на оружие проживающих здесь граждан стран, не входящих в ЕС и НАТО, действительны в течение одного года, затем у владельца оружия есть еще год, чтобы передать оружие в Департамент полиции и погранохраны. Если владелец оружия не утилизирует его сам в установленный срок, полиция должна его экспроприировать по среднерыночной цене», – пояснил Ляэнеметс.