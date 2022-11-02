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Граждан третьих стран лишат разрешения на оружие

Postimees
Граждан третьих стран лишат разрешения на оружие
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Оружие. Снимок иллюстративный.
Оружие. Снимок иллюстративный. Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Правительство одобрило и решило направить в Рийгикогу представленные министром внутренних дел поправки к Закону об оружии, которые делают недействительными разрешения на оружие, выданные гражданам третьих стран.

Поправка к закону затрагивает около 1325 физических лиц. Ограничения по гражданству также налагаются на членов органов управления, владельцев и бенефициаров юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере вооружений.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (социал-демократы), комментируя поправку к закону, сказал, что она обеспечивает дополнительное решение для обеспечения безопасности и общественного порядка. «Сегодня мы не можем рисковать тем, что люди, являющиеся гражданами какой-то враждебной иностранной страны, имеют здесь разрешение на оружие. Из-за идеологии или гражданской лояльности они могут в какой-то ситуации почувствовать, что должны взяться за оружие, чтобы защитить интересы своей родной страны, и этим законом мы устраняем такие риски», – сказал Ляэнеметс.

«Когда закон вступит в силу, разрешение на оружие проживающих здесь граждан стран, не входящих в ЕС и НАТО, действительны в течение одного года, затем у владельца оружия есть еще год, чтобы передать оружие в Департамент полиции и погранохраны. Если владелец оружия не утилизирует его сам в установленный срок, полиция должна его экспроприировать по среднерыночной цене», – пояснил Ляэнеметс.

«Для того, чтобы владельцы оружия не оказались в ситуации, когда срок уже подошел к концу, а оружие у них еще в наличии, стоит начать продавать свое оружие и отказываться от лицензий уже сегодня. Однако, если оружие не в товарном состоянии, его можно сдать на утилизацию бесплатно», – заявил вице-канцлер МВД Вейко Коммусаар.

Изменение затрагивает около 1325 физических лиц, у которых в общей сложности около 3080 единиц оружия. Прекратить выдачу новых разрешений можно сразу после вступления в силу изменений законодательства. Лицензии на оружие для владельцев серых паспортов действительны до даты, указанной в разрешении, и после этого не продлеваются.

«Мы также вводим ограничение по гражданству для юридических лиц, работающих в сфере вооружений. Отныне к юридическим лицам применяется требование о гражданстве, которое предполагает, что члены правления, акционеры и бенефициарные владельцы юридического лица, работающего в сфере вооружений, не являются гражданами третьих стран. У юридических лиц есть один год, чтобы принять это требование. В то же время я рекомендую предпринять необходимые шаги как можно скорее», – пояснил вице-канцлер Коммусаар.

Теперь законопроект будет передан в Рийгикоку. Ориентировочное время его вступления в силу – начало нового года.

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