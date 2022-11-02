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Пытавшийся купить автомобиль человек лишился 32 000 евро

BNS
Пытавшийся купить автомобиль человек лишился 32 000 евро
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Фото: Shutterstock

Ляэнеская префектура во вторник возбудила уголовное расследование по делу о том, как заплативший 32 000 евро за автомобиль мужчина остался и без денег, и без машины.

27 октября 60-летний мужчина купил на имя предприятия легковой автомобиль Toyota и оплатил счет предоплаты на счет в Revolut Bank UAB, сообщил BNS пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны. 31 октября выяснилось, что деньги не поступили на счет продававшего автомобиль предприятия и что указанный на счете номер счета не соответствует номеру счета продавца.

Размер ущерба составил около 32 000 евро.

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