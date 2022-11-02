Глава Eesti Gaas рассказал, когда цены на газ в Эстонии упадут до 20 евро за мегаватт-час

Каазик сказал, что сегодня цены на газ на европейском спотовом рынке снизились до 20-30 евро за мегаватт-час, но в Эстонии цена по-прежнему превышает сто евро.

«Есть две причины, почему у нас цены не такие низкие. Во-первых, у нас нет СПГ-терминала. Если бы он был, для нас цена была бы 20-30 евро за мегаватт-час. Но мы не можем импортировать эту цену из Европы. У нас есть связь с Европой через Польшу, Латвию и Литву. Но эти границы словно бутылочные горлышки, особенно граница между Латвией и Литвой. И в Литве цены на газ сегодня ниже, чем в Эстонии. Мы построили причал, но терминала у нас нет», — сказал Каазик.

По словам Каазика, ситуация, вероятно, улучшится, когда в Инкоо (Финляндия) заработает СПГ-терминал. «Это несколько изменит картину. В этом случае можно будет импортировать этот газ в наш регион в большем объеме, и границы с Европой уже не будут так сильно влиять на нас», - сказал он.

По словам Каазика, нет ничего удивительного в том, что финны требуют от Эстонии покупки доли в терминале в обмен на преимущество при покупке газа.