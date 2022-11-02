Глава Eesti Gaas Маргус Каазик заявил в эфире передачи Terevisioon, что сохранение теплой погоды может еще больше снизить цены на газ в Европе и, в конечном счете, в Эстонии.
Глава Eesti Gaas рассказал, когда цены на газ в Эстонии упадут до 20 евро за мегаватт-час
Каазик считает, что причал, построенный в Палдиски, может быть использован в будущем и, возможно, даже внесет вклад в обеспечение безопасности региона.
Обзор энергетического рынка Eesti Energia показывает, что европейские газовые хранилища в настоящее время настолько заполнены, что некоторые суда СПГ вынуждены длительное время дожидаться своей очереди.
«Эта ситуация действительно имеет место, и возникла она уже в начале октября. С одной стороны, спрос на газ в Европе очень низкий, потому что стоит теплая погода. Недавно, например, было 20 градусов в Германии. С одной стороны, газ не используется для отопления, а с другой стороны, промышленные потребители также потребляют гораздо меньше, потому что цена до сих пор была высокой», – сказал Каазик.
«Поскольку СПГ необходимо использовать, когда он превращается в испаряющийся газ, суда, работающие на СПГ, наматывают круги и сжигают этот газ в своих двигателях. Метан нельзя выбрасывать в атмосферу, так как довольно опасный парниковый газ. Каждый день около 0,15% этого объема газа испаряется, и его нужно как-то использовать. На некоторых судах есть устройства для повторного сжижения, но на многих их нет», – сказал Каазик.
Каазик сообщил, что судам, возможно, придется простоять в море месяц или два в ожидании лучших времен. «Согласно прогнозам, ноябрь будет скорее теплым. Я думаю, нынешняя ситуация в какой-то мере сохранится еще месяц, может быть, даже дольше», – сказал он.
Каазик сказал, что сегодня цены на газ на европейском спотовом рынке снизились до 20-30 евро за мегаватт-час, но в Эстонии цена по-прежнему превышает сто евро.
«Есть две причины, почему у нас цены не такие низкие. Во-первых, у нас нет СПГ-терминала. Если бы он был, для нас цена была бы 20-30 евро за мегаватт-час. Но мы не можем импортировать эту цену из Европы. У нас есть связь с Европой через Польшу, Латвию и Литву. Но эти границы словно бутылочные горлышки, особенно граница между Латвией и Литвой. И в Литве цены на газ сегодня ниже, чем в Эстонии. Мы построили причал, но терминала у нас нет», — сказал Каазик.
По словам Каазика, ситуация, вероятно, улучшится, когда в Инкоо (Финляндия) заработает СПГ-терминал. «Это несколько изменит картину. В этом случае можно будет импортировать этот газ в наш регион в большем объеме, и границы с Европой уже не будут так сильно влиять на нас», - сказал он.
По словам Каазика, нет ничего удивительного в том, что финны требуют от Эстонии покупки доли в терминале в обмен на преимущество при покупке газа.
Глава Eesti Gaas считает, что построенному в Палдиски причалу найдут применение: «У многих стран Европы нет возможности построить собственный СПГ-терминал, и они вынуждены полагаться на газ, поступающий из терминалов других стран. В какой-то момент потребление газа увеличится и в нашем регионе, и вполне возможно, что терминалы в Литве, Финляндии и потенциально также в Палдиски в какой-то момент станут частью общей безопасности поставок в Европе».
Говоря о ценах, Каазик подчеркнул, что они во многом зависят от погоды. «Если погода сохранится теплая, то динамика цен на газ будет нисходящей. Текущий прогноз скорее позитивный. Я думаю, что цена станет еще ниже. Совсем не исключено, что в какой-то момент зимние цены опустятся ниже ста евро. То, что мы сейчас наблюдаем на европейском спотовом рынке, 20-30 евро, вполне нормальная цена. Я думаю, что у нас такая цена будет, когда такого уровня достигнут и европейские фьючерсные цены. Это вполне может случиться, если зима будет теплой. Это не исключено, но я бы не стал возлагать на это слишком большие надежды», – сказал Каазик.