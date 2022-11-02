Ср, 2.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Эрдоган: экспорт зерна из портов Украины возобновлен

Meduza.io
Эрдоган: экспорт зерна из портов Украины возобновлен
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: IMAGO/Turkish presidency \ apaimages

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, выступая в Анкаре, что вывоз зерна по гуманитарному коридору из портов Украины возобновился с 12:00 по московскому времени, сообщает Bloomberg.

По словам Эрдогана, о том, что гуманитарный коридор возобновил работу, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил главе Минобороны Турции Хулуси Акару.

В Минобороны РФ заявили, что Россия возобновляет участие в соглашении об экспорте зерна из Украины. В министерстве рассказали, что благодаря ООН и Турции Россия получила необходимые письменные гарантии со стороны Украины о том, что гуманитарный коридор и порты Украины не станут использовать для ведения боевых действий против РФ.

«Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения», – заявили в Минобороны РФ.

29 октября Россия приостановила свое участие в соглашении об экспорте зерна и удобрений из портов Украины, заключенном при посредничестве Турции и ООН в июле. Власти России объясняли, что пошли на это из соображений безопасности после того, как украинские беспилотники атаковали в Севастополе корабли Черноморского флота.

Соглашение об экспорте зерна и удобрений из портов Украины рассчитано на 120 дней, то есть до 19 ноября 2022 года. Оно может быть автоматически продлено, если ни одна из сторон не возражает.

Ключевые слова
Наверх