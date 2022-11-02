Эрдоган: экспорт зерна из портов Украины возобновлен

По словам Эрдогана, о том, что гуманитарный коридор возобновил работу, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил главе Минобороны Турции Хулуси Акару.

В Минобороны РФ заявили, что Россия возобновляет участие в соглашении об экспорте зерна из Украины. В министерстве рассказали, что благодаря ООН и Турции Россия получила необходимые письменные гарантии со стороны Украины о том, что гуманитарный коридор и порты Украины не станут использовать для ведения боевых действий против РФ.

«Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения», – заявили в Минобороны РФ.

29 октября Россия приостановила свое участие в соглашении об экспорте зерна и удобрений из портов Украины, заключенном при посредничестве Турции и ООН в июле. Власти России объясняли, что пошли на это из соображений безопасности после того, как украинские беспилотники атаковали в Севастополе корабли Черноморского флота.