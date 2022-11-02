Известный гоночный менеджер: у Тянака на предстоящий сезон только один путь

В интервью, данном Iitalehti, он признался, что уход Тянака стал для него сюрпризом.

«Разумеется, я был в курсе слухов, но не думал, что уход был слишком реалистичным выбором», – сказал Йоухки.

В данный момент Тянак пока еще не присоединился ни к одной команде, поэтому у опытного менеджера поинтересовались, куда эстонец может направиться.

«Конечно же, не в Toyota», – уверен Йоухки. Глава Toyota Яри-Матти Латвала также сказал, что хотел бы видеть тот же состав гонщиков и в будущем сезоне. Это неудивительно, ведь в этом сезоне были завоеваны титулы чемпионов мира как среди водителей, так и среди производителей.

Это значит, что выбор остается только за M-Sport, но, по мнению финна, этот вариант не выглядит слишком привлекательным для эстонца.

«Все видят, что уровень команды по сравнению с другими резко снизился. Денег на разработку не так много, как у Toyota и Hyundai. Зачем Тянаку идти в M-Sport, если он там ничего не добился?» – задался вопросом финн.