Послабление в санкциях: взрывоопасное российское удобрение скоро вывезут из Мууга

Причиной потенциально опасной ситуации, которая сложилась в порту этим летом, стали санкции, которые Европейский совет ввел в отношении российских товаров и отдельных лиц. В частности, под санкции попал российский олигарх Вячеслав Кантор. Он является собственником терминалов для перевалки удобрений в Мууга и Силламяэ, а также собственником производителя удобрений «Акрон». Концерн «Акрон» был основным грузоотправителем продукции, которая переваливалась через терминалы DBT (Мууга) и BCT (Силламяэ). Состояние Кантора оценивается в 8,5 млрд долларов. В 2017 году он получил от президента РФ Владимира Путина орден «Знак Почета». Вячеслав Кантор также фигурировал в составленном в 2018 году Министерством финансов США «списке Путина», в который вошли люди, добившиеся особых успехов в период правления Путина и считающиеся особенно приближенными к президенту РФ.